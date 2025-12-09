СМИ: ChatGPT помог разоблачить мошенническую схему с криптовалютой на $1 млн

Как сообщает Decrypt, женщина по имени Маргарет Лок познакомилась с мужчиной, который представился как «Эд», через Facebook* (принадлежит компании Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена) в мае прошлого года. Отношения быстро перешли в WhatsApp, где мужчина, утверждавший, что он богатый бизнесмен, ежедневно отправлял ей любовные сообщения.
Вскоре разговор зашел об инвестициях в криптовалюту. Лок сказала, что у нее нет опыта торговли, но «Эд» помог ей перевести средства на онлайн-счет, который «он» контролировал.
По словам Лок, «Эд» показал ей скриншот приложения, на котором было видно, как она «зарабатывает большие деньги за считанные секунды». Как поясняет Decrypt, это распространённая тактика в мошеннических схемах, в которых используются сфабрикованные результаты, чтобы убедить жертв в том, что их деньги приумножаются.
В августе Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что удалила более 6,8 млн аккаунтов WhatsApp, связанных с подобными мошенничествами.
По словам Лок, по мере развития мошенничества она отправляла все более крупные переводы, начав с $15 тыс., которые в итоге превысили сумму в $490 тыс., снятых с ее индивидуального пенсионного счета.
В конце концов женщина взяла вторую ипотеку на $300 тыс и перевела эти средства. Как пишет Decrypt, в общей сложности она отправила мошенникам около $1 млн на подконтрольные им счета.
Когда ее криптовалютный счет «заморозился», «Эд» потребовал ещё $1 млн для разблокировки средств. В панике Лок описала ситуацию ChatGPT.
«ChatGPT сказал мне: нет, это мошенничество, лучше пойти в полицию», — рассказала Лок СМИ.
ИИ ответил, что ситуация соответствует известным схемам мошенничества, и посоветовал ей поговорить с мужчиной, с которым, по ее мнению, она встречалась, а затем обратиться в полицию. Позже следователи выяснили, что она переводила деньги на счет в Малайзии, откуда средства были сняты мошенниками.
По данным Центра по рассмотрению жалоб на интернет-преступления ФБР, в 2024 году пожилые американцы в сумме потеряли $9,3 млрд в результате онлайн-мошенничества.
