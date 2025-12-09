СМИ: ChatGPT помог разоблачить мошенническую схему с криптовалютой на $1 млн

Вдова из Сан-Хосе потеряла почти $1 млн после того, как мошенник, выдававший себя за ее возлюбленного, втянул ее в сомнительные инвестиции в криптовалюту. Обман вскрылся лишь после того, как женщина обратилась за помощью к ChatGPT, который заметил, что предложенная схема напоминает мошенническую.