СМИ: цены на нефть растут на фоне санкций против энергогигантов России

«Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, финансирующих военную машину Кремля», — заявил министр финансов США Скотт Бессент в официальном сообщении.
Он добавил, что Вашингтон «призывает союзников присоединиться и соблюдать данные санкции». Министерство финансов также ввело ограничения против десятков дочерних компаний «Лукойла» и «Роснефти», заморозив их активы в США и запретив американским компаниям вести с ними бизнес.
Как отмечает OilPrice.com, эти меры последовали за 19-м пакетом санкций, утвержденным ранее Европейским союзом, который включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа, а также аналогичным шагом Великобритании, предпринятым на прошлой неделе против тех же российских энергетических гигантов.
Согласно статье, санкции означают заметный поворот в политике Трампа, который ранее избегал прямого давления на российские нефтяные компании, предпочитая тарифы и торговые меры.
Глава Белого дома сообщил журналистам, что отменил запланированный саммит с Путиным в Венгрии, заявив, что «это неподходящее время», однако выразил надежду, что нефтяные санкции будут временными. «Я люблю быстро снимать санкции», — отметил он, объяснив это рисками для доминирования доллара США в мировой торговле, поскольку Россия все активнее принимает оплату за нефть в других валютах.
В краткосрочной перспективе санкции, вероятно, поддержат цены на нефть, особенно на фоне ожиданий возможных ответных мер Москвы, пишет OilPrice.cpm. В среднесрочной и долгосрочной перспективе цены могут снова пойти вниз, если санкции не приведут к заметному сокращению российского экспорта или если мировой спрос останется слабым, говорится в статье.