СМИ: цены на нефть растут на фоне санкций против энергогигантов России

По данным OilPrice.com, цены на нефть продолжили расти в ходе утренних торгов в Азии в четверг после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Лукойла» и «Роснефти». Это первые санкции, связанные с Украиной, за время его второго президентского срока.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Chi Shiyong/VCG/ТАСС
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно статье, цены на фьючерсы Brent поднялись более чем на $2 — до уровня $64 за баррель, тогда как WTI выросла до $59,84.

«Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, финансирующих военную машину Кремля», — заявил министр финансов США Скотт Бессент в официальном сообщении.

Он добавил, что Вашингтон «призывает союзников присоединиться и соблюдать данные санкции». Министерство финансов также ввело ограничения против десятков дочерних компаний «Лукойла» и «Роснефти», заморозив их активы в США и запретив американским компаниям вести с ними бизнес.

Как отмечает OilPrice.com, эти меры последовали за 19-м пакетом санкций, утвержденным ранее Европейским союзом, который включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа, а также аналогичным шагом Великобритании, предпринятым на прошлой неделе против тех же российских энергетических гигантов.

Согласно статье, санкции означают заметный поворот в политике Трампа, который ранее избегал прямого давления на российские нефтяные компании, предпочитая тарифы и торговые меры.

Глава Белого дома сообщил журналистам, что отменил запланированный саммит с Путиным в Венгрии, заявив, что «это неподходящее время», однако выразил надежду, что нефтяные санкции будут временными. «Я люблю быстро снимать санкции», — отметил он, объяснив это рисками для доминирования доллара США в мировой торговле, поскольку Россия все активнее принимает оплату за нефть в других валютах.

В краткосрочной перспективе санкции, вероятно, поддержат цены на нефть, особенно на фоне ожиданий возможных ответных мер Москвы, пишет OilPrice.cpm. В среднесрочной и долгосрочной перспективе цены могут снова пойти вниз, если санкции не приведут к заметному сокращению российского экспорта или если мировой спрос останется слабым, говорится в статье.

