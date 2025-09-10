FT узнала, при каком условии Бельгия согласится изъять российские активы

Как отмечает издание со ссылкой на министра иностранных дел Бельгии Максима Прево, страна готова реализовать эти меры при условии, что Европейский союз возьмет на себя распределение юридических рисков, связанных с данным процессом.
Прево сообщил, что правительство страны допускает возможность пересмотра порядка обращения с активами РФ в рамках Евросоюза, при условии, что возникающие юридические риски будут распределены между всеми государствами-членами сообщества. «В случае одобрения новых инициатив необходимо будет обеспечить их юридическую обоснованность», — подчеркнул он.
Издание напоминает, что до сих пор Бельгия воздерживалась от попыток затронуть замороженные активы РФ из риска возникновения судебных разбирательств. Министр иностранных дел Бельгии уверено, что Брюссель не может быть ответственен за любые потенциальные претензии, «которые в один прекрасный день могут заставить его выплатить <…> сумму, эквивалентную годовому бюджету страны».
Правительство Бельгии выразило опасения по поводу возможной конфискации или изменения режима использования замороженных суверенных активов, отметив отсутствие правовых оснований для таких действий и связанные с этим высокие риски.
Власти подчеркивают, что подобные меры могут вызвать обеспокоенность среди других государств, размещающих свои суверенные активы в Европе, по поводу их будущей сохранности, что потенциально способно ослабить доверие к евро и негативно сказаться на европейских финансовых рынках.
Жан Прево также отметил важность сохранения замороженных активов в качестве инструмента переговоров в процессе мирного урегулирования, а впоследствии — для восстановления Украины.
