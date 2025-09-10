FT узнала, при каком условии Бельгия согласится изъять российские активы

Издание напоминает, что до сих пор Бельгия воздерживалась от попыток затронуть замороженные активы РФ из риска возникновения судебных разбирательств. Министр иностранных дел Бельгии уверено, что Брюссель не может быть ответственен за любые потенциальные претензии, «которые в один прекрасный день могут заставить его выплатить <…> сумму, эквивалентную годовому бюджету страны».