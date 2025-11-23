СМИ: Американским экспортерам СПГ придется искать покупателей за пределами Европы

Хотя развитие американский компаний по производству СПГ укрепило в мире мнение, что поставки так называемого «газа свободы» будут стабильно расти на все рынки в течение многих лет, европейцам не стоит расслабляться, пишет Reuters.
«Однако, хотя экспорт сжиженного природного газа из США в 2025 году почти на треть превышает показатели ближайшего конкурента, сильный перекос в сторону европейских продаж создает для американских поставщиков риск резкого спада. Причина проста: европейские покупатели постепенно сокращают потребление газа», — пишет агентство.
Более того, на крупнейшем в мире рынке СПГ — в Азии — доля США ничтожно мала по сравнению с Катаром и Австралией. Последние две упомянутые страны имеют два сильных преимущества: более быстрая и выгодная доставка в такие ключевые страны, такие как Япония, Китай и Индия.
Чтобы США закрепили за собой роль ведущего мирового поставщика, им придется резко наращивать экспорт за пределы Европы, на те рынки, где уже прочно обосновались Катар, Австралия, Малайзия и Россия.
Эта конкурентная борьба станет серьезной проверкой для американских амбиций, ведь она неизбежно приведет к росту транспортных издержек и снижению прибыли в борьбе за контракты.
Европейский Эверест: почему США не может взять эту высоту
В 2025 году две трети СПГ США пришлись на европейские страны. Это самая высокая концентрация поставок на один континент с 2022 года: именно тогда континент нарастил спрос на СПГ, вводя поэтапно санкции на российские энергоносители.
Но есть и другая сторона медали. Хотя общий объем импорта СПГ в Европу в 2025 году подскочил на 25%, общие потребности ЕС в импорте с 2022 года выросли всего на 2%.
Это связано с тем, что европейская энергетика начала активно отказываться от ископаемого топлива.
Ожидается, что энергетические компании Европы продолжат ускоренно внедрять возобновляемые источники энергии и аккумуляторные хранилища. Эксперты предрегают уже с 2030-х годов падение спроса на газ в Европе. А вместе со спросом упадет и рынок экспорта.
По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2035 году общий спрос на газ в Евросоюзе снизится более чем на 10% благодаря росту энергоэффективности, увеличению доли «зеленой» энергетики и широкому использованию электрических тепловых насосов.