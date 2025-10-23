СМИ: Администрация США готова инвестировать в квантовые вычисления

Минторг США обсуждает получение долей в капитале квантовых компаний в обмен на федеральное финансирование, что указывает на усиление роли государства в высокотехнологичных сегментах. По данным источников издания, переговоры ведутся с IonQ, Rigetti Computing, D-Wave Quantum, Quantum Computing Inc. и Atom Computing. Рассматриваются гранты не менее 10 млн долларов на компанию. К конкуренции за поддержку могут подключиться и другие игроки.
Подход соответствует курсу администрации Дональда Трампа — государство получает участие в капитале компаний, финансируемых за счет бюджета, чтобы «разделять апсайд». В августе правительство конвертировало около 9 млрд долл. ранее выделенных средств в почти 10% акций Intel, став крупнейшим акционером. Похожие механизмы применялись к производителю редкоземельных металлов и литиевому стартапу (варранты в обмен на кредит).
Потенциальные сделки с квантовыми фирмами могут стать первым крупным сигналом поддержки сектору. Квантовые технологии рассматриваются как драйвер ускорения вычислений, моделирования материалов и разработки лекарств. Переговоры со стороны Минторга ведет замминистра Пол Даббар, ранее работавший в энергетическом ведомстве и квантовых стартапах. Его Bohr Quantum Technology в распределении средств не участвует.
Глава Quantum Computing Inc. Юпин Хуан оценил возможное участие государства как «воодушевляющий сигнал». Rigetti подтверждает постоянный диалог с властями о новых формах финансирования. D‑Wave рассчитывает на сотрудничество с госструктурами и окупаемость вложений.
Финансирование идет через Офис исследований и разработок Минторга в рамках CHIPS and Science Act. После пересмотра программы министр торговли Говард Латник перераспределил часть средств в пользу коммерчески применимых технологий. Условия сделок не финализированы и могут включать доли, варранты, лицензии на ИС, роялти или разделение выручки.
