СМИ: Администрация США готова инвестировать в квантовые вычисления

Минторг США обсуждает получение долей в капитале квантовых компаний в обмен на федеральное финансирование, что указывает на усиление роли государства в высокотехнологичных сегментах. По данным источников издания, переговоры ведутся с IonQ, Rigetti Computing, D-Wave Quantum, Quantum Computing Inc. и Atom Computing. Рассматриваются гранты не менее 10 млн долларов на компанию. К конкуренции за поддержку могут подключиться и другие игроки.