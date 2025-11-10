На крупнейшем сланцевом месторождении в Китае добыли 20 млн т нефти

Согласно статье, на долю месторождения Чанцин в 2024 году пришлось более половины всей китайской добычи сланцевой нефти. В настоящее время оно производит около 10 тыс т в сутки, что соответствует примерно 73 300 баррелей. Хотя эта цифра и не выглядит впечатляющей, CNPC, оператор месторождения, постоянно работает над увеличением добычи и планирует получать в среднем более 3,5 млн т в год. Это соответствует примерно 2,56 млн баррелей. Согласно OilPrice.com, доказанные запасы нефти на месторождении Чанцин превышают 1 млрд т.