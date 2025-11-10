На крупнейшем сланцевом месторождении в Китае добыли 20 млн т нефти

Объем добычи, эквивалентный примерно 146,6 млн баррелей, особенно примечателен из-за сложных геологических условий китайских сланцевых месторождений, которые затрудняют добычу нефти и газа, поясняет OilPrice.com. Тем не менее, по распоряжению Пекина отрасль справилась с задачей, значительно увеличив внутреннее производство как нефти, так и газа, особенно за счёт освоения сланцевых бассейнов.
Согласно статье, на долю месторождения Чанцин в 2024 году пришлось более половины всей китайской добычи сланцевой нефти. В настоящее время оно производит около 10 тыс т в сутки, что соответствует примерно 73 300 баррелей. Хотя эта цифра и не выглядит впечатляющей, CNPC, оператор месторождения, постоянно работает над увеличением добычи и планирует получать в среднем более 3,5 млн т в год. Это соответствует примерно 2,56 млн баррелей. Согласно OilPrice.com, доказанные запасы нефти на месторождении Чанцин превышают 1 млрд т.
Благодаря росту добычи на этом и других участках, общий объем производства сланцевой нефти в Китае в прошлом году вырос на 30%, достигнув 6 млн т, или около 44 млн баррелей, говорится в статье. В целом добыча сырой нефти в стране в 2024 году составила 213 млн т.