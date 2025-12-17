Смена в остановке: в РФ предупредили о риске стагнации экономики в 2026 году

В следующем году рост ВВП может составить всего 1−1,3% — в зависимости от того, насколько существенно снизится ключевая, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Если ставка опустится до 11−12% к концу года, экономика может прибавить около 1,3%. Если же ключевая снизится лишь до 13%, рост, вероятнее всего, не превысит 1%.В отдельные кварталы 2026 года действительно возможен спад ВВП, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, это случится, если под воздействием новых внешних или внутренних проинфляционных факторов жесткая политика ЦБ затянется. Базовый прогноз регулятора — средняя ставка 13−15% в 2026-м — всё же предполагает ее снижение в следующем году, вопрос лишь в темпах, отметила эксперт.