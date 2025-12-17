Смена в остановке: в РФ предупредили о риске стагнации экономики в 2026 году

В следующем году рост экономики может остановиться, а в худшем случае — пойти на спад. Это возможно при сохранении высокой ключевой, низких мировых цен на сырье и переукрепленного рубля, прогнозирует эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в последнем мониторинге инфляции («Известия» ознакомились с документом). Дополнительное давление способно оказать и сокращение бюджетных вливаний. В таких условиях бизнес столкнется со снижением спроса, ухудшением инвестиционных возможностей и ухудшением качества банковских активов. При этом эксперты говорят, что российская экономика входит в период более сдержанной динамики не из-за слабости, ее сознательно переводят в более устойчивый режим. Минэк ожидает рост ВВП на 1,3%. Улучшит ли ситуацию снижение ключевой ставки и стоит ли замедление инфляции подобных жертв — в материале «Известий».
Чем объясняют сдержанную динамику экономики
В России замедляются темпы роста цен — за последние три недели инфляция выросла лишь на 0,3%. По итогам года показатель к декабрю 2024-го может оказаться в диапазоне 5,6−5,7% (для сравнения, год назад он был близок к 10%), оценил заместитель гендиректора, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов в декабрьском мониторинге инфляции.
При этом нынешнее замедление нельзя назвать макроэкономически здоровым, подчеркнул эксперт. Главная причина — остановка роста цен на непродовольственные товары без учета бензина и сигарет. Этот сегмент сильнее всего реагирует на снижение потребительского спроса. Дополнительно повлияла и неожиданно сильная ревальвация (укрепление) рубля. В результате подорожание в этой группе по итогам года оценивается всего в 1,5%.
Во многом замедлению инфляции способствовала высокая ключевая, которая больше полугода держалась на уровне 21%, а сейчас составляет 16,5%. Однако в 2026-м при сохранении высоких ставок, низких мировых цен на сырье и переукрепленного рубля ценой сдерживания инфляции может стать стагнация экономики (в лучшем случае) или спад (в худшем), отмечает Дмитрий Белоусов.
Кроме того, с высокой вероятностью возникнет отрицательный бюджетный стимул, то есть резкое сокращение или даже полное прекращение финансирования отдельных отраслей, говорится в материале ЦМАКП. «Известия» направили запрос в ЦБ, Минэк и Минфин.
При этом министерство экономики в сентябре снизило прогноз роста ВВП: с 2,5 до 1% в этом году и с 2,4 до 1,3% в 2026-м.— Экономика входит в период более сдержанной динамики не из-за слабости, а потому что после нескольких лет адаптации и повышенной нагрузки система сознательно переводится в более устойчивый режим. Это нормальный процесс для любой крупной экономики, особенно в условиях внешних ограничений и структурных изменений, — отметил член совета МРО «Деловая Россия» Андрей Глушкин.
В следующем году рост ВВП может составить всего 1−1,3% — в зависимости от того, насколько существенно снизится ключевая, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Если ставка опустится до 11−12% к концу года, экономика может прибавить около 1,3%. Если же ключевая снизится лишь до 13%, рост, вероятнее всего, не превысит 1%.В отдельные кварталы 2026 года действительно возможен спад ВВП, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, это случится, если под воздействием новых внешних или внутренних проинфляционных факторов жесткая политика ЦБ затянется. Базовый прогноз регулятора — средняя ставка 13−15% в 2026-м — всё же предполагает ее снижение в следующем году, вопрос лишь в темпах, отметила эксперт.
Чем грозит стагнация экономики
— Высокая ключевая ставка, крепкий рубль и осторожная бюджетная политика действительно замедляют темпы роста, но одновременно решают более важную задачу — закрепляют ценовую стабильность. Замедление инфляции в этом случае — не побочный эффект, а осознанная цель. Для бизнеса это означает понятные правила игры, возможность просчитывать проекты и не закладывать в бюджеты постоянные скачки цен. Для граждан — более предсказуемые расходы и доходы без резкого обесценивания. На этом фоне умеренный рост ВВП становится не проблемой, а разумным компромиссом, — заверил Андрей Глушкин из «Деловой России».
Если стагнация или спад ВВП затягиваются, это неизбежно бьет по доходам граждан, прибыли компаний и поступлениям в бюджет. Ухудшаются показатели долговой нагрузки заемщиков, растут риски дефолтов, снижается качество банковских активов. В таких условиях бизнес сокращает инвестиции, что тормозит будущий выпуск товаров и услуг, предупредила Ольга Беленькая из «Финама».
Стагнация экономики также ведет к снижению конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках. Усиливается зависимость от импорта, а вместе с ней теряется экономический и геополитический авторитет страны, добавила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
— В прошлом году при росте на 4,1% Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности (ППС). По итогам 2025-го она сможет удержать это место только в случае стагнации или спада у ряда стран G7, прежде всего Германии, Великобритании и Франции. Если этого не произойдет, РФ опустится на пятое место, — отметила эксперт.
Вместе с тем в следующем году бюджет, по ожиданиям Минфина, не будет инфляционным, то есть госрасходы не станут расти сильно быстрее доходов, продолжила эксперт. По ее словам, если украинский кризис будет урегулирован, возможно сокращение финансирования отдельных отраслей обрабатывающей промышленности.
Однако этот «отрицательный бюджетный импульс» может компенсироваться снижением ключевой и улучшением доступа бизнеса к ресурсам. В таком случае инвестиционный потенциал не сократится, а темпы роста вложений в развитие в 2026-м могут превысить нынешние 4% как минимум на 1 п.п., что поддержит восстановление экономики, отметила Наталья Мильчакова.
В целом существенных резервов для ускорения роста ВВП в 2026 году сейчас нет. Источники повышения, скорее всего, начнут формироваться позже — по мере восстановления корпоративного кредитования, прежде всего с конца 2026-го, прогнозирует заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов. Дополнительным фактором может стать снижение геополитических рисков, что стимулирует более активные инвестиции со стороны бизнеса.