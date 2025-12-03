Служба задержки: россияне стали чаще жаловаться в Роструд из-за зарплат

Россияне подали 26 тыс. обращений в Роструд по вопросам зарплаты к концу 2025-го — количество таких писем, отправленных только через электронный портал, увеличилось в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, подсчитали «Известия» по данным службы. Если раньше чаще жаловались на увольнения, то теперь почти 40% сообщений касаются именно окладов. Рост запросов в инспекцию связан с тем, что долги по зарплатам за год утроились и к октябрю превысили 2 млрд. Кроме того, в условиях дефицита кадров работники стали реже мириться с несправедливостью и активнее отстаивать свои права в надзорных органах. Что делать сотруднику при задержке зарплаты — в материале «Известий».
Из-за чего россияне жалуются на работодателей
На начало декабря 2025-го число электронных обращений в Роструд превысило 70 тыс. — почти в полтора раза больше, чем годом ранее (тогда было чуть меньше 50 тыс.). Существенно — до 26 тыс. — вырос и поток жалоб, связанных с оплатой труда: их стало в 1,6 раза больше.
Если прежде основную массу обращений составляли вопросы увольнений, то теперь работники заметно чаще жалуются на зарплаты. Доля таких писем поднялась до 37% против 31% год назад. При этом процент жалоб на увольнения сократился с 33 до 31%, хотя их абсолютное количество тоже увеличилось — на треть, до 22 тыс., подсчитали «Известия» по статистике портала Роструда «Онлайн-инспекция».
Согласно данным сервиса, самыми распространенными темами обращений за всё время стали задержка зарплаты, невыплата расчетов при увольнении и незаконное расторжение трудового договора. Редакция направила запрос в службу.
Рост числа обращений в Роструд связан с увеличением долгов предприятий по зарплате, уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Рост просроченной задолженности по зарплате стал одной из тенденций этого года, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По данным Росстата, на конец октября суммарные долги по жалованью достигли 2,2 млрд рублей. За месяц они увеличились почти на 11%, а по сравнению с аналогичным периодом 2024-го повысились в три раза. В абсолютном выражении (без учета инфляции) это максимальный уровень с августа 2020-го, подчеркнула эксперт.
Основная часть долгов по зарплате приходится на сферу строительства — 36% от общего объема, добавил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Существенные доли также занимают добыча полезных ископаемых (почти 25%) и обрабатывающие производства (около 21%).
— Причина проста: многие компании в этих отраслях работают с длинными производственными циклами и регулярно сталкиваются с задержками платежей от контрагентов. Одновременно растут процентные ставки, что заставляет перенаправлять часть средств на обслуживание кредитов. При этом почти 78% всей задолженности сформировалось именно в 2025 году, — объяснил эксперт.
На фоне высокой ключевой, сокращения объемов льготной ипотеки и ухудшения внешних условий — снижения мировых цен на нефть и уголь, давления санкций и крепкого рубля — темпы роста экономики замедлились до 1%, напомнила Ольга Беленькая. Также снижаются корпоративные прибыли: за январь — сентябрь они оказались на 7,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Ранее «Известия» писали, что доля компаний с просрочками по кредитам достигла рекордной четверти. За год она выросла на 6 п. п., а с 2023 года — удвоилась, следует из данных ЦБ.
Что делать при задержке зарплаты
Еще одна причина роста числа жалоб в Роструд — крайне низкая безработица, отметил Игорь Расторгуев из AMarkets. При историческом минимуме в 2,1% и дефиците кадров, который сейчас ощущают семь из десяти предприятий, сотрудники чувствуют себя увереннее, а потому и активнее отстаивают свои права. По словам эксперта, это здоровая тенденция: люди перестали бояться конфликтов с работодателями, понимая, что при необходимости смогут найти другое место.
Если зарплату задерживают, работник имеет право инициировать досудебное урегулирование проблемы — провести переговоры с начальством или подать жалобу в Роструд, напомнила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Если же эти меры не помогают, сотрудник может обратиться в прокуратуру, взыскать долг через суд и даже инициировать процедуру банкротства работодателя.
При этом важно, чтобы работник был оформлен официально и получал «белую» зарплату, подчеркнула эксперт. В случае «серых» перечислений доказать факт невыплаты будет крайне сложно. Если работодатель задерживает зарплату более чем на 15 дней, сотрудник имеет право приостановить работу, предварительно письменно уведомив руководство, добавил Игорь Расторгуев.
За каждый день просрочки работодатель обязан начислять компенсацию — не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ от невыплаченной суммы. Для руководителя компании задержка выплат чревата административными штрафами от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 100 тыс. В особо тяжелых случаях, когда просрочка превышает три месяца, возможна и уголовная ответственность, отметил эксперт.
Работодатели заинтересованы в своевременных выплатах
Сейчас масштаб долгов по зарплате пока недостаточно велик, чтобы заметно повлиять на экономику, считает Ольга Беленькая из «Финам». По данным Росстата, на конец октября 2025-го доля работников, кому не перечислили жалованье вовремя, составляла менее 1%. В абсолютном выражении таких сотрудников насчитывалось около 12 тыс. — для страны это сравнительно небольшой показатель. Однако за год их число более чем удвоилось, подчеркнула эксперт. И важно учитывать, что в выборку Росстата не включен малый бизнес, где ситуация с долгами по зарплате может быть наиболее сложной, отметила эксперт.
— В целом статистика указывает на замедление роста потребления в этом году — на фоне более медленного увеличения доходов, сокращения потребкредитования и осторожных ожиданий покупателей. Ослабление спроса заставляет предприятия пересматривать производственные планы и оптимизировать расходы, включая фонд оплаты труда, — добавила Ольга Беленькая.
В целом же в условиях дефицита кадров сами работодатели заинтересованы в своевременной выплате зарплаты — конкуренция за персонал заставляет компании дорожить каждым сотрудником, отметил Игорь Расторгуев из AMarkets. Большинство предприятий понимают: потеря специалиста из-за задержки выплат обходится слишком дорого, поэтому финансовые вопросы стараются решать оперативно.