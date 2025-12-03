Служба задержки: россияне стали чаще жаловаться в Роструд из-за зарплат

Россияне подали 26 тыс. обращений в Роструд по вопросам зарплаты к концу 2025-го — количество таких писем, отправленных только через электронный портал, увеличилось в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, подсчитали «Известия» по данным службы. Если раньше чаще жаловались на увольнения, то теперь почти 40% сообщений касаются именно окладов. Рост запросов в инспекцию связан с тем, что долги по зарплатам за год утроились и к октябрю превысили 2 млрд. Кроме того, в условиях дефицита кадров работники стали реже мириться с несправедливостью и активнее отстаивать свои права в надзорных органах. Что делать сотруднику при задержке зарплаты — в материале «Известий».