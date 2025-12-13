Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия намерена оспорить запрет на импорт российского газа, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 13 дек — РИА Новости. Иск к Европейской комиссии, чтобы оспорить запрет на импорт газа из России, готовится, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Источник: © РИА Новости

Ранее в декабре венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия вместе со Словакией подаст иск в суд Евросоюза, чтобы план RePowerEU о запрете на импорт энергоресурсов из России был отменен или отложен на время разбирательства, но не верит в справедливость суда.

«Мы собираемся подать иск к Европейской комиссии. Европейская комиссия несмотря на то, что мы голосовали против, возможности наложить вето не было, приняли это квалифицированным большинством… У нас есть договоренность с Венгрией, готовится квалифицированный иск, мы оспорим это решение в суде», — сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

Правительство Словакии ранее обсудило возможную подачу иска к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из России. Власти республики планируют обжаловать данный запрет, если не будут в достаточной мере учтены замечания Братиславы.

Министр юстиции Словакии Борис Суско в начале декабря сообщил, что существуют юридические аргументы, с помощью которых потенциально можно добиться успеха при обжаловании запрета на импорт российского газа в Европейский союз. Министр добавил, что решение о том, будет ли подан данный иск, правительство Словакии примет после того, как на уровне Европейского союза данное постановление будет одобрено и его окончательный текст будет официально опубликован.

Премьер-министр Словакии Фицо заявлял, что республика в декабре снова будет голосовать против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз, это идеологическое и вредное решение. По его словам, возглавляемая им партия Smer-SD («Направление — социальная демократия») поддерживает идею подать иск к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из РФ.