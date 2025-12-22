Следующая рабочая неделя в России будет двухдневной

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следующая неделя, последняя в этом году, будет состоять всего из двух рабочих дней, затем россиян ждут одни из самых продолжительных новогодних праздников. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).