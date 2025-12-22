Следующая рабочая неделя в России будет двухдневной

«Последняя рабочая неделя 2025 года будет очень короткой и состоять всего из двух рабочих дней», — сказала депутат, отметив, что в среду, 31-го декабря россияне будут отдыхать за счет переноса выходного.
Стенякина напомнила, что первым рабочим днем в 2026 году будет понедельник, 12 января. «То есть, это одни из самых длинных новогодних каникул за последний период», — отметила парламентарий.
Она при этом подчеркнула, что работодатели не имеют право сокращать зарплату из-за большого количества нерабочих дней в январе.