Следующая рабочая неделя в России будет двухдневной

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следующая неделя, последняя в этом году, будет состоять всего из двух рабочих дней, затем россиян ждут одни из самых продолжительных новогодних праздников. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

Источник: Freepik

«Последняя рабочая неделя 2025 года будет очень короткой и состоять всего из двух рабочих дней», — сказала депутат, отметив, что в среду, 31-го декабря россияне будут отдыхать за счет переноса выходного.

Стенякина напомнила, что первым рабочим днем в 2026 году будет понедельник, 12 января. «То есть, это одни из самых длинных новогодних каникул за последний период», — отметила парламентарий.

Она при этом подчеркнула, что работодатели не имеют право сокращать зарплату из-за большого количества нерабочих дней в январе.