Reuters: Трамп рискует утратить главный козырь на мировом рынке

Массовое хеджирование валютных рисков зарубежными инвесторами стало драйвером процесса. Несмотря на опасения по поводу политики США, иностранные инвесторы увеличивали вложения в американский рынок, страхуя валютные риски деривативами. По оценкам Deutsche Bank, валютные хеджи охватывают более 80% иностранного потока в американские акции, и потенциал роста этого механизма почти исчерпан. В JPMorgan фиксируют ослабление интереса к хеджированию на фоне стабилизации доллара и снижения обеспокоенности торговыми спорами, увеличивается и активность в инструментах без хеджа.