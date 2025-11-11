Reuters: Трамп рискует утратить главный козырь на мировом рынке

Администрация Дональда Трампа в этом году продемонстрировала уникальную комбинацию: устойчивый рост фондового рынка США на фоне ослабления доллара. Аналитики Reuters предупреждают, что сохранить этот баланс в будущем году будет сложно. Ослабление доллара стало ключевым элементом экономической политики Трампа и министра финансов Скотта Бессента.
Снижение курса стимулирует экспорт, повышает конкурентоспособность американской промышленности и помогает сократить торговый дефицит. За первое полугодие индекс доллара показал наибольшее падение с 1970-х годов, а индекс S&P 500 достиг исторических максимумов.
Массовое хеджирование валютных рисков зарубежными инвесторами стало драйвером процесса. Несмотря на опасения по поводу политики США, иностранные инвесторы увеличивали вложения в американский рынок, страхуя валютные риски деривативами. По оценкам Deutsche Bank, валютные хеджи охватывают более 80% иностранного потока в американские акции, и потенциал роста этого механизма почти исчерпан. В JPMorgan фиксируют ослабление интереса к хеджированию на фоне стабилизации доллара и снижения обеспокоенности торговыми спорами, увеличивается и активность в инструментах без хеджа.
Ожидания на 2026 год для инвесторов остаются неопределёнными. Если доверие к доллару снизится, высокий уровень хеджирования сохранится и будет сдерживать укрепление валюты, даже при росте Big Tech. Однако позитивная динамика технологического сектора и макроэкономики может привести к притоку инвестиций без активной страховки доллара. Банк международных расчётов отмечает снижение влияния хеджа, вновь выходят на первый план фундаментальные факторы экономики.
В долгосрочной перспективе политика администрации сталкивается с противоречием: цель ослабить доллар, но при этом требуется привлечь рекордный объем иностранных инвестиций. Однако рост капитальных потоков традиционно укрепляет валюту. После истощения эффекта хеджирования влияние инвестиций на доллар усилится, что создаст новые вызовы для экономической стратегии.
