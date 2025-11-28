Скупой платит движком: в Сети активизировались продавцы поддельных автомасел

Владельцы брендов могут взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак, ранее говорил «Известиям» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Если компания или ИП продает контрафакт и ущерб правообладателю составляет менее 400 тыс. рублей, бизнес оштрафуют минимум на 50 тыс. рублей, точную сумму назначает суд. При повторном нарушении в отношении руководителя компании или предпринимателя уже могут возбудить уголовное дело. Наказанием может стать штраф от 100 тыс. рублей, обязательные, принудительные или исправительные работы, а также лишение свободы на срок до двух лет. При этом некачественная продукция будет конфискована. За продажу фальсификата продавцу грозит штраф от 12 тыс. рублей.