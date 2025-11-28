Скупой платит движком: в Сети активизировались продавцы поддельных автомасел

На онлайн-площадках заметно активизировались продавцы поддельных моторных масел, обнаружили «Известия». О росте продаж некачественной продукции также сообщают автосервисы и Национальный автомобильный союз. Недобросовестные продавцы проходят верификацию на платформах, однако покупателям отправляют масло низкого качества — зачастую без обязательных маркировок и технических обозначений. Автовладельцы массово жалуются на такие случаи. О том, как распознать подделку и защитить свой автомобиль, — в материале «Известий».
Как обманывают в Сети с некачественным автомаслом
Покупатели автомобильного масла на интернет-площадках всё чаще сообщают о некачественной продукции. «Известия» ознакомились с отзывами реальных покупателей. Многие отмечают отсутствие голограмм и невозможность проверить 16-значный код подлинности на официальном сайте производителя. Часть автовладельцев утверждает, что после использования такого масла в двигателе появляется нагар. Другие покупатели пишут о том, что автосервисы отказываются использовать сомнительный товар — они видят, что упаковка отличается от оригинальной. В некоторых отзывах сообщают: «емкости представленной продукции зачастую не запаяны фольгой или имеют следы вскрытия с вытекшей жидкостью».
На одной из интернет-площадок есть информация о том, что продавец реализует оригинальный продукт с доставкой от федеральной розничной сети. Однако и в этом случае некоторые покупатели обнаружили отсутствие голограммы и защитной фольги. «Известия» направили запрос в Минпромторг.
— Проблема подделок на российском рынке нарастает с каждым годом. Сейчас подделки в значительной степени маскируются под товары параллельного импорта. Дорогу на российский рынок им открывает возможность покупки сертификатов и деклараций соответствия, в том числе в сопредельных государствах, где контроль не такой строгий, — рассказал «Известиям» президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Соответственно, наличие таких документов в базе Росаккредитации интернет-платформы трактуют как оригинальный товар, прошедший проверку качества, хотя к оригинальной продукции он не имеет никакого отношения, пояснил он.
Росаккредитация совместно с Роскачеством и отраслевыми ассоциациями осуществляет постоянный контроль подлинности протоколов испытаний и деклараций о соответствии, отметили в службе. При выявлении нарушений действие декларации приостанавливается, уточнили там.
— Это касается и документов, выданных другими странами — членами ЕАЭС — Росаккредитация вправе приостанавливать декларации, основанные на таких протоколах. Благодаря системной работе количество сертификатов с нарушениями из года в год снижается. Если сравнить сопоставимые периоды текущего и предыдущего годов, то такое снижение составляет 70%, — отметил руководитель службы Дмитрий Вольвач.
В качестве меры для сокращения количества продаж некачественного масла в интернете в Росаккредитации отметили, что с 1 марта 2025 года маркировка отдельных видов смазочных масел системой «Честный знак» стала обязательной. Марка на такие виды смазочных материалов не выдается, если на продукцию отсутствует декларация о соответствии, зарегистрированная в реестре Росаккредитации.
Также проверить статус документа о соответствии продукции можно в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на официальном сайте Росаккредитации, заключили там.
По данным «Автостата», процент контрафакта среди продаваемых автодеталей постоянно растет. Если в 2023 году он составлял 27%, то в 2024-м вырос до 37%. Число подделок у этой категории товаров в онлайне также выросло — с 29,5% в 2023-м до 43,1% в 2024-м.
В ноябре стало известно, что Центр изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества провел опрос, чтобы выяснить, с какими трудностями россияне сталкиваются при покупках в онлайн-магазинах. По результатам исследования выяснилось, что чаще всего потребители недовольны товаром, который не соответствует описанию — на это указали 24% респондентов. Еще 16% покупателей столкнулись с браком, а 15% — с недостоверной информацией о продукции.
К каким поломкам автомобиля это может привести
При этом некоторые продавцы в интернете считают, что опасения по поводу массовых продаж некачественных автотоваров неоправданны. Так, отвечая на жалобы покупателя на пузыри под наклейкой и отсутствие голограммы на крышке, продавец Phoenix Lubricants заявил, что такие особенности упаковки связаны с турецким производством. По его словам, на канистрах могут появляться пузырьки под этикеткой и отсутствовать проверочные стикеры. Ранее такие маркировки присутствовали на маслах, выпускавшихся в России по лицензии, однако после ухода бренда подобные элементы контроля использовать перестали, пояснил продавец.
По словам руководителя направления автомобили и автотовары Wildberries Василия Гаврилюка, ряд производителей запчастей поставляют продукцию на маркетплейс напрямую без посредников, что исключает вероятность контрафакта. Он также пояснил, что шины, автомобильные масла и некоторые другие расходные материалы и запчасти в обязательном порядке маркируются по системе «Честный знак», как дополнительный инструмент для контроля качества и безопасности продукции.
Некоторые покупатели автомобильных масел на интернет-площадках затруднились назвать конкретные магазины, где приобрели сомнительный товар. По их словам, такие продавцы нередко быстро закрываются или исчезают с площадки, что делает последующие обращения или проверки невозможными.
Владелец автомобиля Mercedes Александр в своем комментарии на одном из интернет-ресурсов отметил, что после покупки масла ему пришлось произвести капитальный ремонт двигателя. А по словам владельца Kia Михаила, из-за приобретенного в интернете масла в двигателе его машины застучали гидрокомпенсаторы и появился нагар.
— Подделки сейчас в свободном доступе на интернет-ресурсах, на некоторых их больше 80%. Цены там соответственно очень низкие. Конкурировать с ними достаточно тяжело. «Галочка», подтверждающая оригинальность товара, не показатель его качества — в таких магазинах много простых ИП, которые могут один раз взять оригинал, получить эту галочку, а потом продавать подделку, — рассказал «Известиям» владелец магазина Official Oil Антон Кондратенко.
Массовость подделок также подтвердил и директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Илларион Демчиков. Доля контрафакта в расходниках, таких как фильтры, колодки и масла действительно может доходить до 80%, отметил эксперт. Популярные онлайн-площадки и авторынки сфокусированы на сегменте, где нужно на обороте делать основную выручку, от того и проблемы, добавил он.
В некоторых автосервисах Москвы и Подмосковья также сообщили о наличии такой проблемы. Собеседники «Известий» в FitService, AVS-Сервис, СпецDrive уточнили, что автомобильное масло известных брендов, приобретенное на широкопрофильных онлайн-площадках, чаще всего поддельное и они используют своих проверенных поставщиков.
Меры по борьбе с подделками
В России за продажу в интернете подделок может грозить как административная, так и уголовная ответственность. За основу фальсификата и контрафакта чаще всего берутся известные марки и бренды, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Владельцы брендов могут взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак, ранее говорил «Известиям» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Если компания или ИП продает контрафакт и ущерб правообладателю составляет менее 400 тыс. рублей, бизнес оштрафуют минимум на 50 тыс. рублей, точную сумму назначает суд. При повторном нарушении в отношении руководителя компании или предпринимателя уже могут возбудить уголовное дело. Наказанием может стать штраф от 100 тыс. рублей, обязательные, принудительные или исправительные работы, а также лишение свободы на срок до двух лет. При этом некачественная продукция будет конфискована. За продажу фальсификата продавцу грозит штраф от 12 тыс. рублей.
С 1 октября 2026 года вступит силу закон о платформенной экономике. В документе прописаны такие обязанности операторов платформ, как требование проверять продавцов в государственных информационных системах. Правообладатели смогут блокировать продажу подделок своих товаров на интернет-площадках в срок до трех дней. Для этого им надо будет обратиться через личный кабинет на площадке к ее оператору, что оградит покупателей от подделок.
По словам автомобильного эксперта и автожурналиста Петра Баканова, ситуация осложняется тем, что часть покупателей стремится сэкономить и выбирает более дешевые предложения. В результате возрастает риск приобрести продукцию у неизвестных продавцов, которые маскируются под известные бренды, отметил он.
Илларион Демчиков из Emex подтверждает этот тезис и отмечает, что снизить риск покупки подделки возможно, если внимательно подходить к выбору площадки. Во-первых, это специализированные маркетплейсы с хорошей репутацией. Во-вторых, официальные магазины конкретных производителей. Сейчас многие производители и импортеры компонентов напрямую продают свои товары покупателю, без посредников, отметил эксперт. При выборе автотоваров также полезно изучать отзывы других пользователей — они проходят базовую модерацию и могут помочь заметить возможные проблемы с качеством, добавил Василий Гаврилюк.