Подсчитано, сколько составляет прожиточный минимум пенсионера в 2025 году

В 2025 году прожиточный минимум для пенсионеров в России установлен на уровне 15,2 тыс. рублей, исходя из величины прожиточного минимума на душу населения, которая составляет 17,7 тыс. рублей. Данный показатель отражает сумму, необходимую для удовлетворения основных жизненных потребностей граждан старшего возраста, включая расходы на питание, медикаменты, предметы первой необходимости, оплату жилищно-коммунальных услуг и другие товары и услуги, обеспечивающие базовый уровень жизни.
Прожиточный минимум для пенсионеров отличается от аналогичного показателя на душу населения. Если федеральная величина на душу населения служит ориентиром для расчёта пособий и определения уровня нуждаемости по всем категориям граждан, то прожиточный минимум для пенсионеров применяется исключительно в отношении лиц, получающих пенсию по возрасту или инвалидности. Расчет ведется с применением специальных коэффициентов: для пенсионеров используют показатель 86% от прожиточного минимума на душу населения, для трудоспособных — 109%, для детей — 97%.
В регионах размер прожиточного минимума для пенсионеров ежегодно утверждается до 15 ноября и может существенно отличаться от федеральных значений в зависимости от социально-экономических и климатических особенностей. Так, в Москве установлен прожиточный минимум для пенсионеров на уровне 17,9 тыс. рублей, в Камчатском крае — 26,8 тыс. рублей, а в Чукотском автономном округе — 39,8 тыс. рублей. Минимальные значения зафиксированы в Тамбовской области — 12,8 тыс. рублей, и в Республике Мордовия — 12,9 тыс. рублей. Сводные данные по субъектам России представлены на сайте Социального фонда России.
Величина прожиточного минимума непосредственно влияет на размер пенсии: если пенсионное обеспечение гражданина не достигает регионального показателя, назначается доплата. В случае, когда региональный минимум ниже федерального, выплачивается федеральная социальная доплата. Если же регион установил более высокий минимум, действует региональная доплата за счет средств бюджета субъекта РФ. Например, в Курской области при установленном минимуме в 13,3 тыс. рублей и федеральном значении в 15,2 тыс. рублей пожилому гражданину с пенсией 12,5 тыс. рублей будет назначена доплата до федерального уровня. В Магаданской области с региональным минимумом 26,5 тыс. рублей доплата производится из региональных источников, если пенсионер получает меньшую сумму.
