Подсчитано, сколько составляет прожиточный минимум пенсионера в 2025 году

Величина прожиточного минимума непосредственно влияет на размер пенсии: если пенсионное обеспечение гражданина не достигает регионального показателя, назначается доплата. В случае, когда региональный минимум ниже федерального, выплачивается федеральная социальная доплата. Если же регион установил более высокий минимум, действует региональная доплата за счет средств бюджета субъекта РФ. Например, в Курской области при установленном минимуме в 13,3 тыс. рублей и федеральном значении в 15,2 тыс. рублей пожилому гражданину с пенсией 12,5 тыс. рублей будет назначена доплата до федерального уровня. В Магаданской области с региональным минимумом 26,5 тыс. рублей доплата производится из региональных источников, если пенсионер получает меньшую сумму.