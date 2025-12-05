Битва за скидку: что скрывается за конфликтом банков и маркетплейсов

Сюда добавим минимальную стоимость инфраструктуры: отсутствие филиалов, компактный штат, автоматизированное обслуживание. В сумме эти факторы позволяют маркетплейсам заходить на рынок транзакционного бизнеса, который является одним из основных источников безрисковой прибыли для крупных банков. В этой логике — претензии традиционных игроков выглядят не только как борьба за конкуренцию, но и как попытка затормозить появление сильного нового сектора рынка, который может перераспределить финансовые потоки в пользу цифровых компаний.