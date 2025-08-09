Сказ о потерянном грошевике. Какие монеты исчезли из нашей жизни

4 копейки, или двухгрошевик
4 копейки, или двухгрошевик, — редкий номинал монет Российской империи. Эту монету можно назвать дважды рожденной: сперва она была двухкопеечной, а потом ее перечеканили в 4 копейки. Так делали, чтобы удвоить номинал и при этом не увеличивать вес монеты. Эти денежные метаморфозы приносили казне выгоду.
Перечеканка 2 копеек в 4 копейки происходила при Петре III, а также в конце правления Екатерины II. Оба раза монеты вскоре были перечеканены обратно в 2 копейки.
Однако некоторые четырехкопеечные монеты потерялись в процессе — и теперь, много лет спустя, монета Петра III с редким номиналом, чудом избежавшая перечеканки, хранится в собрании Музея Банка России.
6 рублей, или дуплон
Россия стала первой страной, где начали чеканить монеты из платины. Есть мнение, что такой металл был выбран из-за высокой температуры плавления — 1768 градусов. Монеты не деформировались при пожарах, что довольно важно для хранения сбережений в домашних условиях.
Сначала появились платиновые трехрублевые монеты, которые именовались платинниками. В 1829 году к ним добавились монеты в 6 рублей. Из-за такого «удвоенного» номинала их называли дуплонами. На каждой платиновой монете указывали, сколько она стоит в пересчете на серебро. Любопытно, что за время обращения не было выявлено ни одного случая их подделки.
12 рублей, или квадрупль
Монета «12 рублей на серебро» выпускалась одновременно с 6 рублями. 12 рублей тоже чеканили из платины. До 1897 года это был самый крупный номинал среди монет Российской империи.
Для удобства чеканки новые платиновые 12 рублей сделали того же размера, что и тогдашний серебряный рубль — 35,5 мм в диаметре. Отличался только вес — 12 рублей были тяжелее серебряного рубля в два раза.
Платиновую монету использовали не только в России, но и за рубежом: ее принимали ведущие банки других стран. 12 рублей именовали платиновым квадруплем. Квадрупль — так в международной торговле называли испанскую золотую монету, соответствовавшую 4 пистолям или 8 эскудо.
15 рублей, или империал
15 рублей — золотой империал царствования Николая II. Империал начал свой путь в середине XVIII века, когда самая крупная в России золотая монета — 10 рублей — получила название «императорская российская монета». В 1897 году после денежной реформы Витте номинал императорской монеты увеличили до 15 рублей.
В то время 15 рублей были значительной суммой: чтобы ее заработать, в Петербурге квалифицированный столяр или каменщик должен был трудиться 11 — 12 дней без выходных, а простой чернорабочий — 20 дней.
7,5 рубля, или полуимпериал
Одновременно с империалом существовал и полуимпериал — один из самых странных номиналов — 7 рублей 50 копеек. Это единственная золотая отечественная монета с дробным номиналом, попавшая в обращение. Ее чеканили всего один год.
Общество так и не смогло привыкнуть к полуимпериалу: монета 7,5 рубля была удобна только для тех, кто тратил в день больше этой суммы, а землепашец на 7,5 рубля мог жить чуть ли не целый месяц.