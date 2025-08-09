Сказ о потерянном грошевике. Какие монеты исчезли из нашей жизни

Сначала появились платиновые трехрублевые монеты, которые именовались платинниками. В 1829 году к ним добавились монеты в 6 рублей. Из-за такого «удвоенного» номинала их называли дуплонами. На каждой платиновой монете указывали, сколько она стоит в пересчете на серебро. Любопытно, что за время обращения не было выявлено ни одного случая их подделки.