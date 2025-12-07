Сийярто: Венгрия может оспорить в Суде ЕС запрет на нефть и газ из России

Совет ЕС одобрил 20 октября поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. План Еврокомиссии предусматривает также запрет с 2028 года на поставки российской нефти. Обсуждается вопрос о запрете на ядерное топливо. Правительство Венгрии выражало намерение добиться для себя исключений из этих правил, однако пока никаких предложений на этот счет от руководства ЕС не поступало.