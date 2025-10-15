Ричмонд
Сийярто поблагодарил Новака за приглашение на РЭН на русском языке

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поблагодарил на русском языке вице-премьера РФ Александра Новака за приглашение на Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН), передает корреспондент ТАСС.

Источник: © РИА Новости

Новак выразил благодарность министру иностранных дел Венгрии за то, что он смог приехать на мероприятие. «Спасибо за приглашение», — сказал в свою очередь принимающий участие в форуме Сийярто на русском языке.

VIII Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ «Манеж» состоятся основные дискуссии, а в «Гостином дворе» будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 — «Создавая энергетику будущего вместе». ТАСС — информационный партнер форума.