Сийярто поблагодарил Новака за приглашение на РЭН на русском языке

Новак выразил благодарность министру иностранных дел Венгрии за то, что он смог приехать на мероприятие. «Спасибо за приглашение», — сказал в свою очередь принимающий участие в форуме Сийярто на русском языке.
VIII Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ «Манеж» состоятся основные дискуссии, а в «Гостином дворе» будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 — «Создавая энергетику будущего вместе». ТАСС — информационный партнер форума.