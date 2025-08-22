Сийярто заявил о новом ударе ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

БУДАПЕШТ, 22 августа. /ТАСС/. Нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению Вооруженных сил Украины, поставки нефти из России в Венгрию прекращены. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, расценив такие действия Киева как попытку втянуть Будапешт в войну.
«Ночью мы получили известие о новом нападении на нефтепровод “Дружба” на российско-белорусской границе — уже в третий раз за короткий период. Поставки нефти в Венгрию вновь прекращены», — написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну. Это не сработает! Мы продолжим поддерживать мирные усилия и защищать наши национальные интересы!» — добавил Сийярто.
В начале этой недели Украина уже наносила удары беспилотниками по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», который пришлось ремонтировать российским специалистам. Поставки нефти в Венгрию прерывались на двое суток. Сийярто поддерживал контакты по этому вопросу с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Венгрия охарактеризовала действия Украины как «возмутительные и неприемлемые» и дала понять, что может прекратить экспорт электроэнергии в эту страну.