Сийярто: первый бетон в фундамент АЭС «Пакш-2» зальют в начале февраля

Он отметил, что в Пакше уже подготовлен котлован для строительства одного из двух новых энергоблоков и в ближайшее время Венгерское ведомство по атомной энергии должно выдать лицензии на продолжение работ. «Поскольку сейчас идет процесс получения последних разрешений, заливка первого бетона состоится в начале февраля. После этого проект будет считаться “строящейся атомной электростанцией” в соответствии со стандартами Международного агентства по атомной энергии. Два новых реактора должны быть подключены к сети в начале следующего десятилетия», — сказал глава МИД.
Министр указал на большое значение этого проекта, подчеркнув, что «без ядерной энергетики в Венгрии не будет надежного энергоснабжения в долгосрочной перспективе». Он также напомнил, что проект «Пакш-2» освобожден от санкций США и Евросоюза, введенных в отношении российских компаний, в том числе госкорпорации «Росатом».
Сейчас на АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.
Одновременно идет строительство второй очереди АЭС — пятого и шестого энергоблоков. Москва подтвердила готовность финансировать проект «Пакш-2», который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. После ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2 000 до 4 400 мегаватт.