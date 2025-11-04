Сийярто: первый бетон в фундамент АЭС «Пакш-2» зальют в начале февраля

Он отметил, что в Пакше уже подготовлен котлован для строительства одного из двух новых энергоблоков и в ближайшее время Венгерское ведомство по атомной энергии должно выдать лицензии на продолжение работ. «Поскольку сейчас идет процесс получения последних разрешений, заливка первого бетона состоится в начале февраля. После этого проект будет считаться “строящейся атомной электростанцией” в соответствии со стандартами Международного агентства по атомной энергии. Два новых реактора должны быть подключены к сети в начале следующего десятилетия», — сказал глава МИД.