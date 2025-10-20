Сийярто: отказ ЕС от нефти и газа из РФ подорвет энергобезопасность Венгрии

БУДАПЕШТ, 20 октября. /ТАСС/. План Еврокомиссии по отказу от российских нефти и газа с 2028 года подорвет энергетическую безопасность Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании Энергетического совета Евросоюза, который проходил в Люксембурге одновременно с Советом по иностранным делам.