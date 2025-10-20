Ричмонд
Сийярто: отказ ЕС от нефти и газа из РФ подорвет энергобезопасность Венгрии

БУДАПЕШТ, 20 октября. /ТАСС/. План Еврокомиссии по отказу от российских нефти и газа с 2028 года подорвет энергетическую безопасность Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании Энергетического совета Евросоюза, который проходил в Люксембурге одновременно с Советом по иностранным делам.

Источник: AP 2024

«Я от всего сердца прошу вас принять во внимание географическое положение Венгрии, отложить в сторону мировую политику и учесть наше физическое и географическое положение. В противном случае мы лишимся надежного энергоснабжения», — сказал Сийярто, выступление которого показал телеканал М1.

Отправляясь в Люксембург, он предупредил, что будет выступать против плана Еврокомиссии, который предусматривает полный отказ от российских энергоносителей к началу 2028 года. Тем не менее Совет ЕС утвердил предложение Брюсселя.

Эта инициатива рассматривалась в ЕС в рамках не санкционной, а торговой политики и принималась квалифицированным большинством голосом. Это позволило странам, поддержавшим план Еврокомиссии, проигнорировать возражения Венгрии, а также Словакии.