Сийярто: отказ ЕС от нефти и газа из РФ подорвет энергобезопасность Венгрии

«Я от всего сердца прошу вас принять во внимание географическое положение Венгрии, отложить в сторону мировую политику и учесть наше физическое и географическое положение. В противном случае мы лишимся надежного энергоснабжения», — сказал Сийярто, выступление которого показал телеканал М1.
Отправляясь в Люксембург, он предупредил, что будет выступать против плана Еврокомиссии, который предусматривает полный отказ от российских энергоносителей к началу 2028 года. Тем не менее Совет ЕС утвердил предложение Брюсселя.
Эта инициатива рассматривалась в ЕС в рамках не санкционной, а торговой политики и принималась квалифицированным большинством голосом. Это позволило странам, поддержавшим план Еврокомиссии, проигнорировать возражения Венгрии, а также Словакии.