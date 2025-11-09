Сийярто допустил, что освобождение Венгрии от санкций США не будет бессрочным

Санкции, препятствовавшие поставкам российского газа по «Турецкому потоку», в том числе расчетам за них по контрактам с «Газпромом» через Газпромбанк, были введены еще администрацией Джо Байдена. Они были приостановлены администрацией Трампа, которая, однако, сама недавно ввела санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл», затрудняющие поставки по нефтепроводу «Дружба». Вашингтон рассчитывал таким образом оказать давление на Москву, чтобы заставить ее изменить свой подход к конфликту на Украине.