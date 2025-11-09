Сийярто допустил, что освобождение Венгрии от санкций США не будет бессрочным

Выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth, глава МИД напомнил, что США согласились предоставить Венгрии исключения из санкций, которые могли бы помешать российским поставкам по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток». Договоренность об этом была достигнута 7 ноября на встрече в Белом доме между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Виктором Орбаном.
«Там не было упомянуто никаких временных рамок. Премьер-министр и президент пожали друг другу руки, и нас заверили, что нам будет предоставлен иммунитет [от санкций]», — отметил Сийярто.
Комментируя возникшие разногласия по поводу срока действия такого решения, министр заявил, что «это лишь технический вопрос, как соответствующее правительственное ведомство США зафиксирует это в тексте».
На пресс-конференции после переговоров в Белом доме Орбан объявил, что Венгрия получила бессрочное освобождение от американских санкций. То же самое позже повторил Сийярто, назвавший «фальшивками» сообщения ряда западных СМИ о том, что исключения предоставлены на один год. Однако неназванные представители администрации США как минимум дважды подтвердили агентству Reuters, что решение будет действовать в течение года.
Санкции против нефти и газа.
Санкции, препятствовавшие поставкам российского газа по «Турецкому потоку», в том числе расчетам за них по контрактам с «Газпромом» через Газпромбанк, были введены еще администрацией Джо Байдена. Они были приостановлены администрацией Трампа, которая, однако, сама недавно ввела санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл», затрудняющие поставки по нефтепроводу «Дружба». Вашингтон рассчитывал таким образом оказать давление на Москву, чтобы заставить ее изменить свой подход к конфликту на Украине.
На встрече в Белом доме венгерский премьер убедил американского лидера в необходимости отменить эти ограничения, поскольку Венгрия пока не может обойтись без российских энергоносителей. «Теперь их нет», — заявил Орбан по поводу американских санкций, затрагивавших трубопроводы «Дружба» и «Турецкий поток». Поставки по этим маршрутам сырья и топлива в Венгрию и Словакию освобождены также от санкций Евросоюза.
Сийярто, сопровождавший премьера в ходе визита в Вашингтон, напомнил, что в 2024 году по трубопроводу «Турецкий поток» в Венгрию поступило 8,5 млрд кубометров газа, а по трубопроводу «Дружба» — 5 млн тонн нефти. По его словам, «примерно такой же объем поставок ожидается и в этом году».