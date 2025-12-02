Силуанов заявил, что последствия повышения НДС «мы не заметим»

Министр обратил внимание на 2019 год, когда ставка налога на добавленную стоимость была увеличена с 18 до 20%. Тогда, по словам Силуанова, часть НДС «перешла в цену уже в декабре». «Сейчас мы видим: пока, слава богу, этого не происходит. Поэтому, если говорить о среднесрочном взгляде, то изъятие из экономики через налог лучше для процентных ставок, для инфляции, для экономики. Следовательно, увеличение долговой нагрузки хуже для бюджета, хуже для экономики и в конечном счете для процентных ставок и для экономики», — объяснил он.