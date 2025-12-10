Ричмонд
Силуанов раскрыл, почему «колбасило» российский рубль в 1990-е годы

В 1990-е годы российские власти рассматривали возможность привязки рубля к доллару для стабилизации курса национальной валюты и сдерживания инфляции. Однако, как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью журналу «Эксперт», в условиях высокой волатильности рубля такая мера могла бы привести к полной зависимости России от денежно-кредитной политики другого государства и утрате финансового суверенитета.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«В то время я работал простым специалистом, к совещаниям, где принимались стратегические решения, меня не привлекали. Позднее из яркого могу вспомнить совещание в Минфине. В тот момент я руководил департаментом макроэкономической политики и банковской деятельности. На совещании обсуждался вопрос целесообразности привязки российского рубля к доллару с тем, чтобы обеспечить стабильность курса и инфляции», — рассказал глава Минфина «Эксперту».

«Курс рубля тогда, извините за выражение, “колбасило”. И казалось, что таким образом мы сможем снизить волатильность и обеспечить предсказуемость», — отметил он. Силуанов припомнил состоявшуюся дискуссию, в ходе которой участники пришли к выводу, что в случае выбранного сценария Россия может оказаться полностью зависимой от монетарной политики другого государства и утратить финансовый суверенитет.

В то же время министр подчеркнул, что на тот момент до принятия решения о переходе к плавающему курсу оставалось еще значительное время.

"Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией".

