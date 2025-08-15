Силуанов: Путин и Трамп обязательно обсудят экономику

В пятницу, 15 августа, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Силуанов входит в состав российской делегации.
«Всегда надеемся на позитив. Главное — на политическом треке решить вопросы. Экономику мы обсудим обязательно», — сказал глава Минфина.
Соответствующий комментарий министра опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Переговоры на Аляске станут первыми очными переговорами глав двух государств с июня 2021 года, когда Владимир Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».