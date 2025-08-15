Силуанов: Путин и Трамп обязательно обсудят экономику

Переговоры на Аляске станут первыми очными переговорами глав двух государств с июня 2021 года, когда Владимир Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску.