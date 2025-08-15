Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силуанов: Путин и Трамп обязательно обсудят экономику

Делегации России и США 15 августа обязательно обсудят экономику, заявил российский министр финансов Антон Силуанов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 15 августа, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Силуанов входит в состав российской делегации.

«Всегда надеемся на позитив. Главное — на политическом треке решить вопросы. Экономику мы обсудим обязательно», — сказал глава Минфина.

Соответствующий комментарий министра опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Переговоры на Аляске станут первыми очными переговорами глав двух государств с июня 2021 года, когда Владимир Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».