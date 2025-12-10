Силуанов прокомментировал девальвацию рубля в 1998 году

«Во-вторых, мы начали ускоренно рассчитываться с внешними долгами. Благо цены на нефть выросли. В 1999-м суммарный российский госдолг превышал 92% ВВП. Это делало нас крайне уязвимыми. Тот же дефолт 1998 года был связан с тем, что бюджет активно занимал на внешнем рынке, а внутренние займы были короткими. Чтобы не допустить повторения таких ситуаций, было принято решение снизить зависимость от внешних займов. Как раз в 2000-м появилась такая возможность», — напомнил руководитель Минфина.