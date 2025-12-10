Силуанов прокомментировал девальвацию рубля в 1998 году

«В 1998 году произошла девальвация, когда курс в момент обрушился с привычных всем 6 до 20 рублей за доллар. Подскочила инфляция. Это казалось катастрофой. Зарплата в пересчете на доллары резко сократилась. Помню, что в то время у меня она не превышала 10 долларов в месяц», — рассказал Силуанов «Эксперту».
Он отметил, что в 2000-х годах возникла необходимость навести порядок в финансовой сфере и снизить зависимость бюджета от мировых цен на нефть и газ, чем и занялся тогдашний министр финансов Алексей Леонидович Кудрин.
Силуанов отметил, что разработка и принятие Бюджетного и Налогового кодексов стали одними из ключевых системных решений того периода. Данные меры обеспечили четкое разграничение и структурирование доходов и расходов между уровнями бюджетной системы, а также способствовали формированию эффективной системы межбюджетных отношений.
«Во-вторых, мы начали ускоренно рассчитываться с внешними долгами. Благо цены на нефть выросли. В 1999-м суммарный российский госдолг превышал 92% ВВП. Это делало нас крайне уязвимыми. Тот же дефолт 1998 года был связан с тем, что бюджет активно занимал на внешнем рынке, а внутренние займы были короткими. Чтобы не допустить повторения таких ситуаций, было принято решение снизить зависимость от внешних займов. Как раз в 2000-м появилась такая возможность», — напомнил руководитель Минфина.
Кроме того, по словам Силуанова, был учрежден Стабилизационный фонд с целью защитить бюджет от колебаний цен на энергоресурсы в перспективе. Также проведена банковская реформа и создана система гарантирования вкладов.
