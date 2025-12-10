Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силуанов прокомментировал девальвацию рубля в 1998 году

Министр финансов РФ Антон Силуанов напомнил о событиях 1998 года, когда курс рубля снизился до отметки 20 рублей за доллар, произошла масштабная девальвация, а уровень оплаты труда граждан в долларовом эквиваленте резко сократился. По словам чиновника, его собственная заработная плата в тот период составляла менее 10 долларов в месяц. Интервью публикует журнал «Эксперт».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Минфин

«В 1998 году произошла девальвация, когда курс в момент обрушился с привычных всем 6 до 20 рублей за доллар. Подскочила инфляция. Это казалось катастрофой. Зарплата в пересчете на доллары резко сократилась. Помню, что в то время у меня она не превышала 10 долларов в месяц», — рассказал Силуанов «Эксперту».

Он отметил, что в 2000-х годах возникла необходимость навести порядок в финансовой сфере и снизить зависимость бюджета от мировых цен на нефть и газ, чем и занялся тогдашний министр финансов Алексей Леонидович Кудрин.

Силуанов отметил, что разработка и принятие Бюджетного и Налогового кодексов стали одними из ключевых системных решений того периода. Данные меры обеспечили четкое разграничение и структурирование доходов и расходов между уровнями бюджетной системы, а также способствовали формированию эффективной системы межбюджетных отношений.

«Во-вторых, мы начали ускоренно рассчитываться с внешними долгами. Благо цены на нефть выросли. В 1999-м суммарный российский госдолг превышал 92% ВВП. Это делало нас крайне уязвимыми. Тот же дефолт 1998 года был связан с тем, что бюджет активно занимал на внешнем рынке, а внутренние займы были короткими. Чтобы не допустить повторения таких ситуаций, было принято решение снизить зависимость от внешних займов. Как раз в 2000-м появилась такая возможность», — напомнил руководитель Минфина.

Кроме того, по словам Силуанова, был учрежден Стабилизационный фонд с целью защитить бюджет от колебаний цен на энергоресурсы в перспективе. Также проведена банковская реформа и создана система гарантирования вкладов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

Узнать больше по теме
Девальвация: плюсы для страны и минусы для населения
Когда в условиях растущей инфляции наблюдается снижение курса национальной денежной единицы по отношению к другим валютам, многие воспринимают это как негативное явление. При этом власти используют девальвацию для поддержания экономики, она помогает повысить объемы экспорта и спрос на товары внутри страны. В чем плюсы и минусы этого инструмента для государства и населения, расскажем в этом материале с помощью экспертов.
Читать дальше