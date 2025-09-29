Силуанов оценил последствия повышения НДС

Минфин России предлагает увеличить стандартную ставку налога НДС с 20% до 22%, при этом сохранив льготную ставку 10% для всех социально значимых товаров. Дополнительные доходы позволят укрепить бюджетную и финансовую систему, что уже в среднесрочной перспективе приведет к устойчивому снижению инфляционного тренда. Это в свою очередь позволит ЦБ снизить ключевую ставку. В итоге страна сможет выйти на низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики, отмечали в министерстве.