Силуанов назвал третьего союзника России, кроме армии и флота

Союзниками России являются армия, флот и устойчивые финансы, заявил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

Источник: Российская газета

«У России союзники — армия, флот, и еще устойчивые финансы», — сказал он.

Для устойчивых финансов необходимо снижение зависимости от различных ограничений бюджета — «будь то ценовых, будь то объемных», подчеркнул министр. В частности, в рамках нефтяной политики Силуанов отметил необходимость сокращения зависимости бюджета от нефтегазовых доходов.

Он также рассказал о планах снижения бюджетной планки, которая «является основой для формирования нефтегазовых доходов», при подготовке бюджета.

«Если помните, сегодня $60 за баррель к 2030 году, планируем до $55. Каждый год по доллару снижается зависимость бюджета от нефти, нефти и газа», — пояснил Силуанов. Это приведет к снижению доли нефтегазовых доходов до 22%.

По мнению министра, устойчивость финансов зависит от устойчивости бюджета. «Устойчивость финансов равняется тем базовым основанием для экономического роста и роста благосостояния людей», — уточнил он.

Силуанов также охарактеризовал бюджетную политику как стремление сделать «бюджет более мускулистым», чтобы он отвечал на любые ограничения, с которыми сталкивалась Россия.

Кроме этого, говоря о бюджетной политике на следующие три года, министр заявил, что бюджет должен помочь «размягчить денежно кредитную политику» и сделать «абсолютно незаметными для наших людей» ограничения, санкции, торговые войны и ценовые ситуации на внешних рынках.

Материал дополняется.

