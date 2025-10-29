Силуанов назвал причины корректировки бюджета на 2025 год

«Поправки в 2025 год свидетельствуют о том, что нам нужно уточнить эти ассигнования для выполнения всех тех обязательств, которые были изначально предусмотрены. Произошел ряд уточнений макроэкономических показателей, в том числе более высокой стала ставка, чем мы изначально планировали, чуть снизились цены на нефть, и укрепился курс по сравнению с первоначальным прогнозом», — отметил он.