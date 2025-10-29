Силуанов назвал причины корректировки бюджета на 2025 год

«Поправки в 2025 год свидетельствуют о том, что нам нужно уточнить эти ассигнования для выполнения всех тех обязательств, которые были изначально предусмотрены. Произошел ряд уточнений макроэкономических показателей, в том числе более высокой стала ставка, чем мы изначально планировали, чуть снизились цены на нефть, и укрепился курс по сравнению с первоначальным прогнозом», — отметил он.
Силуанов заявил, что второе направление расходов связано с потребностями оборонной безопасности. По его словам, в ходе исполнения бюджета выявлены дополнительные запросы силовых ведомств, которые были удовлетворены в полном объеме.
Министр финансов подчеркнул, что на этой неделе ведомство направит в правительство РФ поправки ко второму чтению федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027—2028 гг. «Правительство России рассмотрит их на следующей неделе. На этой неделе мы направим в правительство», — уточнил он.
Минфин сообщил о поступающих инициативах по изменению лимита для упрощенной системы налогообложения, освобождающей от уплаты НДС. «Такие предложения мы слышали и на них отреагируем», — сообщил Силуанов.
Министерство финансов ожидает, что параметры бюджетной политики создадут в следующем году предпосылки для понижения ключевой ставки ЦБ. «Будем уточнять при необходимости. Надеемся, что мы бюджетными мерами все-таки пространство [для снижения ключевой ставки] создали», — сказал министр финансов РФ.
