Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силуанов назвал причины корректировки бюджета на 2025 год

Корректировка проекта федерального бюджета на 2025 год вызвана необходимостью учесть обновленные макроэкономические параметры, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании в Совете Федерации.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Поправки в 2025 год свидетельствуют о том, что нам нужно уточнить эти ассигнования для выполнения всех тех обязательств, которые были изначально предусмотрены. Произошел ряд уточнений макроэкономических показателей, в том числе более высокой стала ставка, чем мы изначально планировали, чуть снизились цены на нефть, и укрепился курс по сравнению с первоначальным прогнозом», — отметил он.

Силуанов заявил, что второе направление расходов связано с потребностями оборонной безопасности. По его словам, в ходе исполнения бюджета выявлены дополнительные запросы силовых ведомств, которые были удовлетворены в полном объеме.

Министр финансов подчеркнул, что на этой неделе ведомство направит в правительство РФ поправки ко второму чтению федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027—2028 гг. «Правительство России рассмотрит их на следующей неделе. На этой неделе мы направим в правительство», — уточнил он.

Минфин сообщил о поступающих инициативах по изменению лимита для упрощенной системы налогообложения, освобождающей от уплаты НДС. «Такие предложения мы слышали и на них отреагируем», — сообщил Силуанов.

Министерство финансов ожидает, что параметры бюджетной политики создадут в следующем году предпосылки для понижения ключевой ставки ЦБ. «Будем уточнять при необходимости. Надеемся, что мы бюджетными мерами все-таки пространство [для снижения ключевой ставки] создали», — сказал министр финансов РФ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
НДС: ключевые аспекты, особенности и примеры
Потребители редко задумываются о том, какую долю в цене товаров и услуг составляет НДС. Однако он существенно влияет на конечную стоимость покупок. В статье мы вместе с экспертом рассмотрим основы, примеры расчета и некоторые особенности законодательства в этой сфере.
Читать дальше