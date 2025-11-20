Силуанов назвал главные направления борьбы с теневой экономикой

В октябре Силуанов рассказал о том, что предприниматели и представители бизнеса совместно с банками России обсудили план обеления секторов экономики. Тогда министр говорил о «серых зонах» при проведении расчетов, в том числе с использованием криптовалют, внутри России, лазеек, по которым товары ввозятся в страну без уплаты пошлины или налога на добавленную стоимость, а также отмечал проблемы, возникающие при использовании режима самозанятости.