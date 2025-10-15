Силуанов: доходы бюджета России от утильсбора снизятся на 440 млрд рублей

В сентябре Минпромторг России подготовил проект постановления правительства, по которому размер утилизационного сбора на легковые автомобили будет зависеть от типа и объема двигателя, а также от мощности машины — чем она больше, тем выше коэффициент по прогрессивной шкале. При этом для частных лиц, которые ввозят иномарки с двигателем до 160 л. с. для личного пользования, сохраняются льготы.