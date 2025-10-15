Силуанов: доходы бюджета России от утильсбора снизятся на 440 млрд рублей

«Утильсбор снизится на 440 млрд рублей, составит 1,1 трлн рублей», — сказал он.
«Еще раз повторюсь, что доходы идут за макроэкономикой. Макроэкономика меняется в связи с тем, что мы обеспечиваем контроль над инфляцией, и задача — снизить процентные ставки как основной источник для финансирования развития экономики», — добавил министр.
В сентябре Минпромторг России подготовил проект постановления правительства, по которому размер утилизационного сбора на легковые автомобили будет зависеть от типа и объема двигателя, а также от мощности машины — чем она больше, тем выше коэффициент по прогрессивной шкале. При этом для частных лиц, которые ввозят иномарки с двигателем до 160 л. с. для личного пользования, сохраняются льготы.
Новые правила могут вступить в силу в декабре.