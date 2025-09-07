«Сила Сибири-2» перевернет мировой рынок природного газа

Меморандум о создании нового экспортного трубопровода «Сила Сибири-2», подписанный «Газпромом» и китайской госкомпанией CNPC, стал «вишенкой на торте» экономической части визита Владимира Путина в Поднебесную. Достигнутое соглашение позволит Москве окончательно переориентировать зарубежные поставки «голубого топлива» из ставших нам недружественными стран Евросоюза в восточном направлении, а Пекину — диверсифицировать импорт и получить дополнительный надежный канал снабжения энергоресурсами. Правда, ждать таких положительных результатов партнерам придется как минимум до 2030 года, когда первые коммерческие объемы газа пойдут по новому магистральному маршруту.
«Нет никакой благотворительности»
Согласованные Москвой и Пекином договоренности, как утверждают стороны, являются «абсолютно рыночной и взаимовыгодной» формой сотрудничества — Китай испытывает потребность в бесперебойном снабжении энергоресурсами, а России требуется стабильный канал поставок углеводородов. «Сила Сибири-2» позволяет удачно решить обе задачи. Мощность трубопровода при выходе на запланированный уровень составит 50 млрд кубометров в год. Часть маршрута проедет через территорию Монголии, что даст возможность Улан-Батору присоединиться к участию в эксплуатации трансконтинентального энергетического коридора.
Оформленные в начале осени межправительственные документы стали итогом многолетней работы, направленной на увеличение экспорта газа из нашей страны на новые сбытовые рынки. Задуманный еще в конце 2000-х годов проект успел столкнуться с целым набором проблем, главной из которых стали разногласия относительно стоимости углеводородов. Пекин требовал ощутимых скидок на закупаемое сырье, а Москва настаивала на рыночном ценообразовании сделки.
Еще в начале года казалось, что эти противоречия носят непреодолимый характер, однако спустя несколько месяцев сторонам все же удалось решить спорные вопросы. По оценке Владимира Путина, в перспективе совокупные ежегодные поставки российского трубопроводного газа в Китай обещают превысить 100 млрд кубометров. Помимо уже работающей «Силы Сибири-1» и возводимой «Силы Сибири −2», как уточнил российский президент, есть «еще пара маршрутов», которые могут поспособствовать достижению такой цели. В частности, Дальневосточный («Сила Сибири-3») канал, который планируется запустить в конце января 2027 года, и магистраль «Россия — Казахстан — Китай», обсуждение которой стартует в ближайшее время.
«Нет никакой благотворительности. Это взаимовыгодные договоренности, которые реализуются на рыночных принципах», — отметил Путин. Впрочем, даже одна только «Сила Сибири-2», как полагают аналитики Bloomberg, может радикально изменить баланс на мировом энергетическом рынке и осложнить планы США по поддержке экспансии американского сжиженного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Главное — взаимная заинтересованность в долгосрочных поставках»
Опрошенные «МК» эксперты считают, что поставленные Москвой и Пекином задачи вполне осуществимы, однако на их решение уйдет не менее пяти лет, в течение которых сторонам придется преодолеть ряд препятствий, создаваемых западными недоброжелателями.
— Идея создания дополнительной мощной системы поставок российского газа в восточном направлении существует уже давно, однако начало непосредственного строительства трубопровода постоянно откладывалось. С чем связано ускорение реализации проекта?
Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:
— После резкого снижения былого газового присутствия в Европе нашей стране пришлось искать способ перераспределить экспортные потоки энергоносителей. В том числе уменьшить зависимость от некогда основного сбытового рынка Старого Света. В этом смысле разворот на Восток делает китайское направление стратегически приоритетным. Поднебесная заинтересована в диверсификации долгосрочных поставок газа, снижении зависимости от дорогого сжиженного топлива иных поставщиков из зоны влияния США, а также в усилении геоэнергетического рычага давления на Москву, позволяющего Пекину получать переговорное преимущество по цене, финансированию и срокам реализации «Силы Сибири-2». Заключенное соглашение является результатом совпадения российско-китайских интересов, правда, в разной степени и с разными ролями.
Георгий Мартиросов, руководитель направления PRIX Club:
— Импульс к ускорению сложился из нескольких факторов. В Китае признали выгоду от диверсификации импорта энергоресурсов и снижения зависимости от морских поставок сжиженного сырья на фоне затяжной технологической и торговой конфронтации с США. Есть и геополитический мотив: необходимость закрепления «азиатского вектора» российской экспортной стратегии и усиления роли Китая как ценового арбитра в Евразии.
Федор Сидоров, финансовый аналитик и частный инвестор:
— Реализация «Силы Сибири-2» стала логическим продолжением энергетического разворота России на Восток, где газ востребован в больших объемах не только в энергетике, но и в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также в виде сырья в химической промышленности. В связи с этим расширение поставок России в Китай выглядит закономерным шагом. Санкционное давление Европы на нашу страну и торговое противостояние Китая с США лишь ускорили эволюционный процесс. Фундаментальным фактором остается взаимная заинтересованность сторон в стабильных долгосрочных поставках.
— Когда первый коммерческий газ пойдет по «Силе Сибири-2»? Что может помешать сдаче проекта в запланированные сроки?
Сидоров:
— Первый коммерческий газ по новому маршруту может пойти к 2030 году. Главным ограничителем традиционно выступят фронт основных строительных работ и длительность согласования инфраструктуры, в том числе через Монголию. Наличие межправительственных договоренностей и меморандума между «Газпромом» и CNPC значительно снижает риск задержек.
Мартиросов:
— Без утвержденной сметы, графика строительно-монтажных работ и окончательной формулы цены ориентир на 2030 год продолжает оставаться условным. Реальными препятствиями также послужат экологические процедуры, риск недооценки издержек и санкционные узкие места по доступности снабжения оборудованием. Даже после физического ввода в эксплуатацию трубопровод обычно выходит на проектную мощность поэтапно. В случае с «Силой Сибири-2» горизонт окончательной сдачи может дотянуться до середины 2030-х годов.
Чернов:
— Помешать сдаче проекта в запланированные сроки могут разногласия по цене и коммерческим условиям. Хотя, по словам Путина, эти вопросы уже решены и Китай будет получать газ по спотовым ценам, нельзя исключать, что Москве придется предоставить Пекину какой-либо фиксированный дисконт. У «Газпрома» существуют риски дефицита собственного капитала для реализации этого проекта. Скорее всего, стоимость углеводородов будет постоянно уточняться и корректироваться.
— В какую сумму обойдется строительство нового газопровода? На кого ляжет основной объем инвестиций?
Мартиросов:
— Официальной «твердой» суммы не объявлено. Оценки сильно расходятся: от $13−14 млрд до $25−34 млрд. Разброс объясняется тем, что одни оценки имеют в виду только отдельные участки, а другие — всю систему с компрессорными станциями и сопряженной инфраструктурой. Базовая логика финансирования выглядит традиционно: российский участок будет построен за счет российской стороны, а китайская внутренняя инфраструктура — за счет Поднебесной. Детали инвестирования проходящего по Монголии отрезка не раскрыты: соответствующие транзитные контракты и локальные капитальные затраты предполагается обсудить позднее. Итоговая финансовая модель — доли, тарифы, сроки окупаемости — зависит от согласования ценовой формулы и графика загрузки.
Чернов:
— Окончательная стоимость строительства «Силы Сибири-2» зависит от точного маршрута, пропускной способности и сопутствующей инфраструктуры — включая компрессорные станции, ответвления, межгосударственные участки. Инфляция стройматериалов, санкционные ограничения на поставку оборудования, необходимость локализации цепочек поставок может в дальнейшем повысить бюджет проекта и вывести расходы за границы нынешних самых смелых оценок.
— Есть ли понимание: как будет рассчитываться цена российского газа для Китая и Монголии?
Чернов:
— Путин прямо заявил, что цена будет рыночной, а поставки — коммерчески обоснованными. Россия не намерена делать «подарки». Обычно цены в долгосрочных контрактах считаются по двум традиционным формулам: с привязкой к нефтяной корзине, что характерно для азиатского рынка, или к биржевым котировкам, как поступают в Европе. Возможны гибридные схемы, включающие элементы биржевых индексов и корректировки на инфляцию или валютные курсы.
Теоретически, Пекин обладает значительными переговорными позициями, в том числе возможностью кредитования и усиления иной финансовой нагрузки, чтобы рассчитывать на дисконт в оплате российских энергоресурсов. Судя по всему, сторонам еще предстоит обговорить размер скидок и возможных гибких механизмов ценообразования — понижение стоимости газа при больших объемах закупки, индексирование отпускных цен и использование валютных схем расчетов. В любом случае, как подчеркнул Путин, предполагаемые финансовые преференции не будут означать коммерческую убыточность проекта для России.
— Кому в большей степени будет нужна эта труба к тому времени, когда газопровод будет введен в эксплуатацию? Какова роль Монголии в этом проекте?
Сидоров:
— Главными выгодоприобретателями «Силы Сибири-2» станут Россия и Китай. Наша страна получит гарантированный рынок сбыта и возможность долгосрочного планирования поставок, что повышает финансовую устойчивость отечественной экономики. Поднебесная будет располагать надежным доступом к крупным объемам газа, который необходим для промышленности и «зеленого перехода». Роль Монголии не ограничивается транзитом: через территорию этого государств открываются новые возможности энергетического сотрудничества, а сама конфигурация маршрута становится дополнительным инструментом в переговорах с Пекином.