«Сила Сибири-2» перевернет мировой рынок природного газа

Еще в начале года казалось, что эти противоречия носят непреодолимый характер, однако спустя несколько месяцев сторонам все же удалось решить спорные вопросы. По оценке Владимира Путина, в перспективе совокупные ежегодные поставки российского трубопроводного газа в Китай обещают превысить 100 млрд кубометров. Помимо уже работающей «Силы Сибири-1» и возводимой «Силы Сибири −2», как уточнил российский президент, есть «еще пара маршрутов», которые могут поспособствовать достижению такой цели. В частности, Дальневосточный («Сила Сибири-3») канал, который планируется запустить в конце января 2027 года, и магистраль «Россия — Казахстан — Китай», обсуждение которой стартует в ближайшее время.