Сигналы в порядке: как рассуждения Набиуллиной повлияют на рубль, вклады и цены

«Думаю, ЦБ РФ во многом ориентируется именно на эти показатели реально наблюдаемой инфляции и прогнозируемой населением инфляции на горизонте одного года. Они же, судя по последним данным, находятся на уровне 15% и 13% годовых соответственно. (…) В связи с этим не стоит ожидать дальнейшего резкого снижения ключевой ставки от ЦБ РФ. Тем более, что на руках населения находится огромная денежная масса, которая в условиях жесткой денежно-кредитной политики хранится преимущественно на депозитах, а резкое смягчение ДКП способно вызвать переток этих средств, что тоже потенциально может способствовать росту цен», — рассуждает инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.