Сигналы в порядке: как рассуждения Набиуллиной повлияют на рубль, вклады и цены

Снижение ставки на 200 п.п. в условиях высокой инфляции и геополитической неопределенности могло показаться нестандартным решением. Однако Набиуллина подчеркнула, что ЦБ видит признаки стабилизации ценового давления и постепенное снижение инфляции к целевым 4% через некоторое время. При этом регулятор продолжает внимательно следить за экономической активностью: рост производства и увеличение экспорта уже создает почву для снижения стоимости денег.
На встрече по итогам заседания, Эльвира Набиуллина особо акцентировала, что снижение ставки — не одномоментный «подарок» рынку, а результат системной оценки баланса между контролем за уровнем инфляции и поддержкой экономического роста в стране. В текущей обстановке ставка 18% — это компромисс, который позволит сохранить привлекательность рублевых активов и одновременно стимулировать инвестиционную активность.
«Думаю, ЦБ РФ во многом ориентируется именно на эти показатели реально наблюдаемой инфляции и прогнозируемой населением инфляции на горизонте одного года. Они же, судя по последним данным, находятся на уровне 15% и 13% годовых соответственно. (…) В связи с этим не стоит ожидать дальнейшего резкого снижения ключевой ставки от ЦБ РФ. Тем более, что на руках населения находится огромная денежная масса, которая в условиях жесткой денежно-кредитной политики хранится преимущественно на депозитах, а резкое смягчение ДКП способно вызвать переток этих средств, что тоже потенциально может способствовать росту цен», — рассуждает инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.
Перспективы до конца 2026 года
Наиболее важный сигнал, прозвучавший на пресс-конференции: ожидание ЦБ относительно динамики ставки в будущем. Глава ЦБ рассказала, что после снижения до 18% регулятор намерен удерживать ставку на «текущем уровне» как минимум до конца 2025 года, внимательно отслеживая макроэкономические показатели и внешние риски. Возможность дальнейшего снижения ставки не исключается, но будет напрямую зависеть от прогресса в снижении инфляции и общей стабильности экономической ситуации.
Это означает, что ближайшие полтора-два года ситуация останется в «подвешенном» состоянии, что, с одной стороны, поддержит доходность по рублевым активам, а с другой — создаст условия для постепенного снижения стоимости кредитования.
«Принимая во внимание комментарий ЦБ РФ о среднем уровне ключевой ставки на текущий год в диапазоне 19%, вероятность ее дальнейшего снижения сейчас не более чем на 100 б.п. представляется наиболее вероятной», — считает Лариса Арбатова, генеральный директор и член совета директоров УК «Финстар Капитал».
Она добавила, что учитывает в своем прогнозе риторику ЦБ РФ и прогнозное значение ставки на 2026 в диапазоне 12−13% с текущих 18%. «Банк России оставит себе возможность свободы действий и не станет сокращать значение ставки более чем на 2% в рамках очередных заседаний до конца текущего года», — добавляет эксперт.
Влияние на курс рубля
Рубль традиционно реагирует на изменения ключевой ставки довольно чутко. Снижение ставки теоретически создает давление на национальную валюту из-за снижения ее привлекательности для инвесторов. Однако в текущих условиях влияние будет более сбалансированным.
Глава ЦБ на пресс-конференции отметила, что курс рубля в среднесрочной перспективе будет оставаться «относительно устойчивым», чему способствует сохраняющийся профицит торгового баланса и умеренные капиталовложения в российскую экономику. При этом возможны кратковременные колебания, обусловленные внешними шоками и геополитическими новостями.
«Пока сигнал главы ЦБ можно расценивать как нейтральный. Потенциальное снижение ключевой ставки с шагом сразу в 2% повлечет за собой рост курса иностранной валюты. Это может случиться из-за снижения ставок по вкладам и постепенного ухода российских экспортеров из них. Спрос на рубль начнет снижаться, что может вызвать постепенный рост показателя недельной инфляции. Снижение ключевой ставки также приведет к постепенному оживлению кредитования, что станет проинфляционным фактором», — полагает главный аналитик Ингосстрах Банка Петр Арронет.
В целом снижение ставки до 18% скорее будет способствовать поддержанию рубля на нынешнем уровне, чем его резкому ослаблению. Такой прогноз учитывает, что регулятор не планирует дальнейших резких снижений, способных сильно подорвать доверие к национальной валюте.
В подобный сценарий развития событий верит и Дмитрий Исаков, генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest: «текущий уровень в 18%, судя по статистике ЦБ, по-прежнему стимулирует сберегательную активность».
Так, на 1 июля 2025 года объем притока средств на депозиты населения составил 60,26 трлн рублей, увеличившись за месяц на 860 млрд рублей, или на 1,45%.
Проценты по банковским депозитам
Для вкладчиков снижение ключевой ставки — сигнал к возможному снижению ставок по депозитам. Банк России ясно дал понять, что ожидает от коммерческих банков постепенной коррекции ставок в сторону понижения, но не резкого падения доходности.
В реальных условиях банковский сектор продолжит поддерживать относительно высокую доходность вкладов, чтобы удержать сбережения населения и избежать их оттока в валюту или альтернативные инвестиции. Размер ставок будет постепенно снижаться в соответствии с ключевой ставкой, отражая уменьшение стоимости формирования финансовых ресурсов банков.
«Ставки по депозитам продолжат снижаться. При этом, более сильные изменения могут произойти по краткосрочным вкладам, в то время как длинные будут корректироваться медленнее», — уверен начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.
Для населения это значит, что депозиты останутся сравнительно доходными в ближайшие годы, но рост доходности, как это было в условиях высокой ключевой ставки в 2022—2023 годах, вряд ли повторится.
Похожий прогноз дает и Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая»: «такое же значение ключевой ставки, как сейчас (18%), было в августе 2024 г., и тогда средняя максимальная ставка по вкладам составляла около 17,3−17,5%. В середине июля 2025 г. (т.е. даже до заседания Банка России) средняя максимальная ставка по вкладам составила 17,22%».
Таким образом, средняя ставка по вкладам в августе 2025 г. может оказаться ниже 17%. К октябрю Банк России может снизить ключевую ставку до 16%, а максимальные процентные ставки по вкладам могут уменьшиться до 14,5−15,0% и остаться на этом уровне до конца года.
Инвестиции на российском фондовом рынке
Снижение ключевой ставки традиционно воспринимается биржевыми инвесторами как позитивный фактор, поскольку снижает стоимость заимствований для компаний и повышает их инвестиционную активность. Набиуллина подтвердила, что более мягкая денежно-кредитная политика должна способствовать оживлению фондового рынка и росту ликвидности.
«Мы видим, как ДКП активно влияет на ставки по депозитам, такого же активного снижения в ставках по кредитным продуктам пока не происходит. Мы ожидаем более медленного, в отличие от депозитных ставок, снижения ставок по кредитам. По мере снижения ключевой ставки инвесторы могут рассмотреть переход в облигации, коллективные инвестиции, акции и другие инструменты в поисках более высокой доходности», — думает Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу Финуслуги.
Центробанк ожидает, что в 2025—2026 годах российский фондовый рынок станет более привлекательным как для частных, так и институциональных инвесторов. Особенно перспективными могут стать сектора, ориентированные на внутренний спрос и экспорт, а также бумаги компаний с устойчивыми денежными потоками. Тем не менее регулятор предупредил, что геополитические и санкционные риски по-прежнему ограничивают приток зарубежного капитала, что требует осторожного подхода к оценке рыночных перспектив.
«Что касается инвестиций в фондовый рынок, падение депозитных ставок всегда приводит к переключению внимания вкладчиков к другим инструментам, в том числе биржевым, как это было в 2020—2021 гг., когда ставка оставалась ниже 5%, спрос на инвестиции в акции, облигации, ПИФы и остальные инструменты фондового рынка был рекордным. Причина очевидна, когда ставки по депозитам не превышают уровень инфляции, нет никакого смысла оставлять капитал там, где он будет стремительно терять ценность. Таким образом, в процессе снижения ключевой ставки мы ожидаем роста спроса частных инвесторов на бирже», — продолжает Лариса Арбатова из «Финстар Капитал».
Риски и неопределенность
Несмотря на оптимистичные сигналы, ЦБ не скрывает существующих рисков. Во-первых, санкционная политика Запада остается ключевым фактором неопределенности, способным в любой момент изменить экономический ландшафт. Во-вторых, инфляция, хотя и снижается, пока остается выше ожиданий регулятора и требует продолжения монетарной осторожности.
Внутренние риски связаны с бюджетной политикой и потенциалом для новых структурных реформ, которые могут влиять на макроэкономическую стабильность. Глава ЦБ подчеркнула, что готова скорректировать свою политику, если ухудшатся фундаментальные показатели, что говорит о сохранении гибкости и внимательности к изменениям со стороны регулятора.
«Ставка снижена до 18%, но риторика регулятора по-прежнему осторожная — так было и после июньского секвестра. Комментарии ЦБ понятны: нельзя сильно быстро повышать ожидания. Но курс на снижение ставки задан, и к концу года не исключаем ее движение до 14%. Очевидно, что ставки по вкладам и кредитам будут следовать вниз, вслед за ставкой ЦБ. Для цены акций это позитив — ожидаем среднесрочный рост индекса Мосбиржи в район 2900−3000 п. на фоне снижения ставок дисконтирования в моделях оценки акций. Гособлигации (ОФЗ) продолжат дорожать, а вот для рубля ослабление ДКП — негатив. Предложение валюты от экспортеров сократится, спрос от импортеров повысится. Среднесрочные ориентиры прежние: возврат доллара в область 85−90, юань — 11,5−12, а евро — 95−100», — резюмирует Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 18% — это сигнал о переходе к новому этапу экономической политики, где баланс между контролем инфляции и поддержкой роста становится приоритетом. Для бизнеса и инвесторов это время умеренного оптимизма, но с необходимостью внимательного мониторинга внешних и внутренних рисков. Вкладчикам стоит рассчитывать на сохранение привлекательности депозитов, хотя и с тенденцией к снижению доходности. В целом, действия и заявления ЦБ свидетельствуют о готовности к постепенной нормализации денежно-кредитной политики в условиях новой реальности российского финансового рынка.
«На следующем заседании 12 сентября ЦБ, вероятно, продолжит снижение ключевой ставки, если инфляция останется под контролем и экономическая ситуация будет стабильной. Ожидаем снижение на 1% в сентябре к уровню 17%», — делится своим прогнозом доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, к.э.н. Петр Щербаченко.