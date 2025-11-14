Швейцарская Pyrit заинтересована в покупке операторов «Северных потоков»

Согласно письму о намерениях, с которым ознакомилось РИА Новости, зарегистрированная в Швейцарии компания Pyrit уверена в возможности получить разрешение на доставку российского газа. Ранее Евросоюз ввел санкции против любых операций, связанных с «Северными потоками», включая закупку поставленного через них топлива. Как считает Нимайер, вывода газопроводов из-под санкций ЕС можно было бы добиться с подачи Берлина, который стал бы продвигать это в Брюсселе, чувствуя на себе давление в связи с покупкой операторов компанией Pyrit.