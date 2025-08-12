Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейцария снизила потолок цен на российскую нефть

ЖЕНЕВА, 12 авг — РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.

Источник: © РИА Новости

«Федеральный департамент (министерство — ред.) экономики, образования и исследований также снизил потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара США за баррель, что соответствует мерам ЕС и текущим мировым рыночным ценам», — сказано там.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Узнать больше по теме
Баррель нефти: что влияет на стоимость черного золота
Мировая экономика построена на углеводородах, поэтому месторождения нефти, газа и угля активно разрабатываются по мере роста потребления этих ресурсов. С помощью эксперта расскажем о самом ценном виде топлива — нефти: почему ее измеряют в баррелях, от чего зависит ее цена и где продают сырье.
Читать дальше