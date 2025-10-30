Швейцария блокирует все денежные переводы на ремонт «Северных потоков»

Ранее Life.ru сообщал, что правительство Швейцарии объявило о присоединении к дополнительным ограничительным мерам 18-го пакета санкций ЕС против России и Беларуси, которые вступят в силу 30 октября. Согласно официальному заявлению на сайте федерального совета, новые ограничения затронут сферы торговли, финансовых операций и энергетического сектора, что обеспечит дальнейшую гармонизацию швейцарской санкционной политики с европейским законодательством.