Швецов назвал главным фактором роста рубля «пухнущую» от валюты экономику

По мнению главы наблюдательного совета Мосбиржи, валюта, которая раньше уходила за рубеж и инвестировалась там, теперь остается внутри страны и давит на курс рубля.

Источник: РБК Инвестиции

Основной фактор укрепления рубля — это невозможность вывести за рубеж валюту, из-за чего та накапливается в России и «давит» на курс рубля. Об этом сказал глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов в рамках XXIII Российского облигационного конгресса CBonds. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Основной фактор укрепления рубля, я считаю, это фактор невозможности вывести средства за рубеж. То есть мы сегодня “пухнем” от валюты, которая раньше уходила за рубеж, инвестировалась там, а сегодня она остается внутри страны и давит на курс рубля, в то время как все остальные ведущие экономики занимаются ослаблением национальных валют для целей получения соответствующих выгодных условий по экспорту, — заявил Швецов.

По его словам, российской экономике «очень больно», когда капитал заперт внутри страны. Но Швецов напомнил, что министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляли, что российская экономика будет оставаться открытой с точки зрения валютного регулирования.

«И у меня нет оснований не доверять этим заявлениям, действительно, вектор на открытость неоднократно поддерживался и соответствующими ведомствами и правительством и президентом, поэтому вероятность “иранского сценария” для нас примерно 5%», — заключил глава Мосбиржи.

Новая волна роста курса российской валюты началась в конце ноября. С начала года официальный курс доллара к рублю упал на 24,3%. Если в конце 2024 года курс доллара ЦБ был на уровне ₽101,68, то к 5 декабря он достиг уже ₽76,97. Ниже ₽77 официальный курс не был более 2,5 лет — с мая 2023 года.

С 8 декабря ЦБ отменит ограничения на зарубежные переводы для российских граждан и физлиц-нерезидентов из дружественных стран. Вместе с тем Банк России решил сохранить до 7 июня 2026 года включительно запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц-нерезидентов и для юрлиц из недружественных стран.

Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин считает, что стремительное укрепление рубля стало главной причиной, из-за которой ЦБ решил смягчить валютный контроль.

