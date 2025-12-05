Швецов назвал главным фактором роста рубля «пухнущую» от валюты экономику

«Основной фактор укрепления рубля, я считаю, это фактор невозможности вывести средства за рубеж. То есть мы сегодня “пухнем” от валюты, которая раньше уходила за рубеж, инвестировалась там, а сегодня она остается внутри страны и давит на курс рубля, в то время как все остальные ведущие экономики занимаются ослаблением национальных валют для целей получения соответствующих выгодных условий по экспорту, — заявил Швецов.