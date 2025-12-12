Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штраф за покупку алкоголя детям захотели увеличить в 10 раз

Законопроект об увеличении штрафов за покупку несовершеннолетним алкоголя в 10 раз внесут в Госдуму. Об этом пишут «Известия».

Источник: Freepik

Подчеркивается, что взрослым предлагается повысить штрафы за покупку алкоголя детям с 1,5−3 тысяч рублей до 15−30 тысяч рублей. Родителям предлагают увеличить штраф с 4−5 тысяч рублей до 40−50 тысяч рублей.

«Штрафы за вовлечение детей в употребление алкоголя смехотворны и едва ли кого-то могут напугать», — отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с изданием.

Ранее стало известно, что с 1 октября по 25 ноября 2025 года суммарное число покупок шампанского (игристого вина) в российских магазинах увеличилось на 10 процентов год к году.