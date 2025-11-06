Шойгу рассказал об условиях для поездок в Сибирь «с радостью»

Шойгу отметил, что для участников кластера предусмотрена система налоговых льгот и административных преференций в зависимости от стадии развития бизнеса, а также формируется единая бизнес-стратегия совместного развития. «Скажем, приехал специалист трудиться в Сибирь — получил ссуду на приобретение жилья и беспроцентный автокредит. Прожил и проработал там 10 лет — ссуда гасится, так сказать, сама по себе. Это хороший механизм стимулирования. И для бизнеса, вовлеченного в проекты развития Сибири, также нужны преференции», — добавил он.