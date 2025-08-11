Ричмонд
Шойгу рассказал, как на Молдавию влияет сворачивание торговли с Россией

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сворачивание Кишиневом по указке Запада торговли с Россией оказывает разрушительное воздействие на экономику Молдавии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье «Молдова на перепутье» для РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«В обмен на иллюзию интеграции в западный рынок власти Молдовы по указке внешних управляющих целенаправленно сокращают экономические связи с Россией. Кишинев присоединился к большинству антироссийских ограничительных мер Запада, хотя их реализация оказывает разрушительное воздействие на молдавскую экономику», — написал Шойгу.

Он подчеркнул, что реализация антироссийских мер негативно влияет в первую очередь на реальный сектор экономики Молдавии.

«От сворачивания торговли с Россией страдают производители сельскохозяйственной продукции и оставшаяся без снабжения энергоносителями по адекватным ценам промышленность страны. Молдавские перевозчики остались без разрешения на въезд и доставку в Россию плодоовощной продукции. При этом найти полноценную альтернативу среди зарубежных, прежде всего европейских, поставщиков и покупателей так и не удалось», — добавил секретарь Совбеза РФ.

С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией «Действие и солидарность» (ПДС), созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.