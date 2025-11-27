SHOT: пенсионерка продала квартиру по «схеме Долиной» сразу двум покупателям

Отмечается, что перед продажей женщина на камеру поклялась, что это не развод и мошенничества не будет.
Как выяснил SHOT, молодой бизнесмен из города Волжского решил купить в своём городе квартиру за 2,2 млн рублей у 70-летней пенсионерки Валентины. Женщина живет без мужа и детей, рассказала, что решила продать жилье, чтобы переехать к сестре. Она сообщила, что заранее выписалась из квартиры, подготовила все нужные документы и в день сделки на камеру подтвердила, что не действует под влиянием мошенников.
«После продажи квартиры пенсионерка попросила у Карена две недели, чтобы спокойно собрать вещи и съехать. Когда срок подходил к концу, мужчина позвонил Валентине и спросил, когда она будет съезжать. Но та сообщила, что ее сестра умерла, ей нужно несколько дней, чтобы пережить трагедию и заняться похоронами. Но спустя время она аннулировала сделку, заявив, что была под влиянием мошенников», — говорится в публикации.
Как добавляет Telegram-канал, Карен остался без денег и жилья. А чуть позже узнал, что за эту же квартиру за девять дней до его сделки другой покупатель внес залог 100 тысяч рублей.
«Карен подал на женщину в суд: уверен, что бабуля решила навариться на нем и другом клиенте на старости лет. Мужчина заявил нам, что сестры у хозяйки нет, переезжать она никуда не собиралась. В квартирные разборки включилась дочка пенсионерки: пытается решить ситуацию», — сообщает SHOT.
