Шохин: повышение НДС в России спровоцирует рост инфляции и ключевой ставки

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей отметил, что также могут вырасти розничные цены.

Источник: РИА "Новости"

ЦХИНВАЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в России в случае принятия такого решения приведет к росту инфляции и ключевой ставки. Такое мнение высказал в студии ТАСС в рамках I Международного экономического форума в Цхинвале глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Ранее в СМИ обсуждалась возможность повышения ставки НДС с 20 до 22% для сдерживания дефицита бюджета.

«Самые неприятные для бизнеса и для населения, конечных потребителей, налоговые новации — это если налог на добавленную стоимость будет повышаться. Это может привести к тому — он (НДС — прим. ТАСС) же все-таки возмещается по цепочке, но конечный потребитель его платит, что в том числе розничные цены вырастут. Опять инфляция, опять повышение ставки и так далее», — сказал Шохин.

I Международный экономический форум проходил в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем принимали президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители Администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов.

