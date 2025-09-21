Шохин: повышение НДС в России спровоцирует рост инфляции и ключевой ставки

«Самые неприятные для бизнеса и для населения, конечных потребителей, налоговые новации — это если налог на добавленную стоимость будет повышаться. Это может привести к тому — он (НДС — прим. ТАСС) же все-таки возмещается по цепочке, но конечный потребитель его платит, что в том числе розничные цены вырастут. Опять инфляция, опять повышение ставки и так далее», — сказал Шохин.