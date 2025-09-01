Минтранс уведомит о старте посадки в поезда по биометрии

«У нас с 1 сентября просто появилась возможность в законодательстве использовать вот эту биометрию, если будут готовы к этому все обустройства и так далее. Поэтому, да, мы, как только будет все готово, всех, конечно, уведомим», — сказал он.
Правительство РФ с 1 сентября 2025 года разрешило применять биометрию при оформлении билета и посадки на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика такой технической возможности.
В РЖД сообщали, что с Минцифры и Минтрансом всесторонне прорабатывают посадку пассажиров в поезд по биометрии. Посадка пассажиров в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября. После урегулирования всех вопросов в холдинге планируют протестировать технологию на одном из действующих маршрутов. После получения результатов РЖД примут решение о ее дальнейшем масштабировании.