Шатдаун обходится США в миллиарды долларов в неделю

Bloomberg цитирует экономистов, по мнению которых нынешний шатдаун может нанести особенно сильный ущерб не только из-за своей рекордной длительности, но и из-за хрупкости экономики сейчас, когда многие американцы опасаются роста цен и потери работы. Кроме того, администрация Дональда Трампа уже заявила, что не всем госслужащим будет выплачена зарплата за время шатдауна, а некоторых начала увольнять прямо во время него. Из-за шатдауна госслужащие и члены их семей меньше тратят, что влияет на общее состояние экономики. Отсутствие платежей негативно влияет и на многочисленные компании—подрядчики правительства.