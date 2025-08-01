Шашечки и не ехать: таксисты пригрозили уходом в серую зону из-за налогов

Таксисты грозят властям уходом в серую зону и ростом аварийности. Отрасль оказалась на грани выживания — новые автомобили подорожали за три года вдвое, лизинговые ставки превышают 30% годовых, кредитные ресурсы для такси практически недоступны, а новый порядок начисления НДС стал дополнительной нагрузкой. Общественный совет по развитию такси в своем обращении в Минэкономразвития и Минфин попросил снизить НДС на 50%, как это сделано в сфере общественного питания. Иначе отрасль ждут банкротства, дробления предприятий на мелкие фирмы и уход в тень.
Почему растут расходы такси
Таксопарки оказались в сложной ситуации из-за ряда экономических факторов, в том числе и нового порядка расчета налога на добавленную стоимость (НДС). Это сказано в письмах Общественного совета по развитию такси (ОСРТ), направленных в Минфин и Минэкономразвития. Сложившуюся ситуацию в отрасли легкового такси перевозчики называют кумулятивным финансовым стрессом.
— За три года средняя цена нового автомобиля выросла почти вдвое; утилизационный сбор на машину с мотором до 2 л достигает 667 400 рублей и фактически ложится на плечи перевозчика, — отмечает председатель ОСРТ Ирина Зарипова в своем письме в адрес главы Минфина Антона Силуанова. — В условиях высокой ключевой ставки лизинговые контракты оформляются под 30% годовых и выше, а банковское кредитование экономически нецелесообразно для этого бизнеса.
В итоге закупка подвижного состава в I квартале 2025 года сократилась более чем в семь раз, компании вынуждены продлевать эксплуатацию машин, что повышает издержки на обслуживание и грозит ростом аварийности, отмечает она.
— Ситуация в отрасли такси усугубилась введением c 1 января 2025 года нового порядка расчета НДС для бизнеса на упрощенную систему налогообложения (УСН), — рассказал «Известиям» председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев. — Причем применить «вычет» для входящего НДС они не могут.
Структура затрат перевозчиков не позволяет возмещать часть налога, поскольку основные расходы — зарплата, топливо, страхование, комиссии, сервисное обслуживание — не формирует «входной» НДС, пояснила Ирина Зарипова.
— Предприятия, работающие с отрицательным денежным потоком, вынуждены перечислять в бюджет до 10% оборота. Фактически отрасль платит налог с убытка, что подрывает способность обслуживать уже заключенные лизинговые и кредитные договоры, — отметила она.
Закон позволяет вычитать часть входящего НДС, то есть тот, который платится с затратных статей расходов, рассказали «Известиям» в пресс-службе агрегатора такси «Максим».
— Это горюче-смазочные материалы, автозапчасти, лизинг и прочее. Но сделать это могут таксопарки в классическом понимании этого термина, владеющие автопарком, с трудоустроенными водителями и осуществляющие полный цикл оказания услуг легковых перевозок, — отметили там.
Однако в стране таких предприятий нет. Имеющиеся компании лишь сдают автомобили в аренду водителям — ИП или самозанятым. В этом случае действующая система налогообложения не позволяет вычитать входящий НДС, отметили в агрегаторе.
По информации ОСРТ, это может привести к росту числа нелегальных перевозок и, как следствие, к снижению доходов бюджетов всех уровней. Перевозчики начнут уходить в серую зону, где контроль за безопасностью и качеством перевозок минимален. Без адресных мер поддержки рынок рискует потерять легальный сегмент легкового такси, отмечается в письме общественной организации.
Выход из ситуации в ОСРТ видят в снижении НДС на 50% для компаний, годовая выручка которых не превышает 2 млрд рублей, при условии, что не менее 80% дохода формируется услугами такси.
— Аналогичная модель успешно зарекомендовала себя в сфере общественного питания, сохранив рабочие места и налоговую базу, — считает Ирина Зарипова.
«Известия» направили запросы в Минфин, Минэкономразвития, агрегаторам такси и в крупные таксопарки.
Можно ли ввести для такси налоговые льготы
— Рынок такси переживает тяжелый период, — рассказал «Известиям» руководитель таксопарка «Ритм» Руслан Сатретдинов.
По его словам, в 2022—2024 годах в условиях санкционного давления отрасль столкнулась с увеличением ставок лизинговых платежей, перебоями поставок запчастей и резким их удорожанием (до 120%). С 1 сентября 2024 года введено обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) для такси в дополнение к существующему страхованию ОСАГО, исчезли с рынка не только доступные по цене транспортные средства, но и в принципе транспортные средства иностранного производства за исключением китайских автомобилей, цена на которые выросла в разы. А введение НДС в 5%, 7% и до 20% с начала года еще больше отразилось на показателях рентабельности, рассказал он.
По данным таксопарка «Авеню Групп», в проблемной ситуации оказались автопредприятия с числом машин более 50, которые имеют выручку свыше 60 млн рублей в год.
— Рост фактической налоговой нагрузки составляет до 30−40% от чистой прибыли, что уже привело к резкому снижению рентабельности, — рассказал «Известиям» генеральный директор этой компании Омар Багамаев.
Без поддержки государства большая часть отрасли может погрязнуть в убытках, оказаться на грани закрытия или банкротства либо уйти в серую зону для оптимизации, что, в свою очередь, отразится на безопасности перевозок, считает участник рынка.
По мнению Омара Багамаева, за этими изменениями последует стремительный рост тарифов, что снизит доступность такси для пассажиров.
Если меры поддержки в виде льгот по НДС для отрасли такси не принимать, то таксопарки будут вынуждены экономить на техническом обслуживании, расходных материалах и запчастях, сокращать штат сотрудников, что может негативно сказаться на безопасности пассажирских перевозок, полагает он.
— Раньше режим упрощенного налогообложения применялся до годовой выручки 600 млн, и бизнес-модель такси в крупных городах с ним работала. Сейчас порог опустили до 60 млн в год. А вот для ресторанов порог УСН, наоборот, подняли до 2 млрд в год, — рассказал «Известиям» инвестор такси «Шоколад» Спартак Заболотский. — Мы просим или сократить нам НДС в два раза, или сделать для легковых перевозчиков такие же условия налогообложения, как и для ресторанов.
По словам Омара Багамаева, в общественном питании льготные условия признаны необходимой мерой для соцсферы. Такси тоже выполняет важную социальную функцию, так как это неотъемлемая часть транспортной инфраструктуры, считает он.
— Для таксопарков вопрос господдержки еще более актуален, чем для сферы питания, так как таксопарки напрямую не влияют на ценообразование, а тарифы устанавливают службы заказов легковых такси (агрегаторы), — рассказал Руслан Сатретдинов. — А вот предприятия общественного питания сами устанавливают цены на свою продукцию исходя из себестоимости.
Снижение НДС на 50% позволит сохранить легальность бизнеса и сдержит рост цен на перевозки, резюмировал Омар Багамаев.