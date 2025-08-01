Шашечки и не ехать: таксисты пригрозили уходом в серую зону из-за налогов

По его словам, в 2022—2024 годах в условиях санкционного давления отрасль столкнулась с увеличением ставок лизинговых платежей, перебоями поставок запчастей и резким их удорожанием (до 120%). С 1 сентября 2024 года введено обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) для такси в дополнение к существующему страхованию ОСАГО, исчезли с рынка не только доступные по цене транспортные средства, но и в принципе транспортные средства иностранного производства за исключением китайских автомобилей, цена на которые выросла в разы. А введение НДС в 5%, 7% и до 20% с начала года еще больше отразилось на показателях рентабельности, рассказал он.