«Госуслуги» не должны стать «черной дырой», пошутил Шадаев

«Мне очень нравится сравнение “Госуслуг” с вечно расширяющейся Вселенной. Главное, чтобы они не стали всепоглощающей черной дырой», — пошутил он.
Министр цифрового развития сообщил, что в России рассматривается возможность создания Национального ИИ-агента на базе портала «Госуслуги».
«Мы обсуждаем, можно ли построить национального ИИ-агента одного на базе “Госуслуг”», — отметил Шадаев.
Глава Минцифры ранее в июле затрагивал вопрос внедрения ИИ-ассистентов. По данным подразделения Yandex B2B Tech, программы-агенты в сфере искусственного интеллекта, способные самостоятельно выполнять задачи, привлекают всё больше внимания, и 2025 год уже получил неофициальное название «год ИИ-агентов».
Финополис (Finopolis) — это крупнейший российский форум, проводимый Банком России в партнерстве с ведущими компаниями финансового и IT-сектора. Мероприятие проходит в Сочи, на федеральной территории «Сириус» с 8 по 10 октября.
В этом году форум празднует 10-летие. Участие в нем примут руководство Банка России, представители профильных министерств и ведомств, ведущих финансовых и цифровых финтех-компаний, а также лидеры мнений в сфере технологий. Они обсудят тренды и векторы развития финансовых технологий в разных сегментах финансового рынка.
