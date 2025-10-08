Ричмонд
«Госуслуги» не должны стать «черной дырой», пошутил Шадаев

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что сравнение портала «Госуслуги» с вечно расширяющейся Вселенной, высказанное председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной на «Финополисе-2025», является весьма удачным и точно иллюстрирует масштабирование и развитие платформы.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мне очень нравится сравнение “Госуслуг” с вечно расширяющейся Вселенной. Главное, чтобы они не стали всепоглощающей черной дырой», — пошутил он.

Министр цифрового развития сообщил, что в России рассматривается возможность создания Национального ИИ-агента на базе портала «Госуслуги».

«Мы обсуждаем, можно ли построить национального ИИ-агента одного на базе “Госуслуг”», — отметил Шадаев.

Глава Минцифры ранее в июле затрагивал вопрос внедрения ИИ-ассистентов. По данным подразделения Yandex B2B Tech, программы-агенты в сфере искусственного интеллекта, способные самостоятельно выполнять задачи, привлекают всё больше внимания, и 2025 год уже получил неофициальное название «год ИИ-агентов».

Финополис (Finopolis) — это крупнейший российский форум, проводимый Банком России в партнерстве с ведущими компаниями финансового и IT-сектора. Мероприятие проходит в Сочи, на федеральной территории «Сириус» с 8 по 10 октября.

В этом году форум празднует 10-летие. Участие в нем примут руководство Банка России, представители профильных министерств и ведомств, ведущих финансовых и цифровых финтех-компаний, а также лидеры мнений в сфере технологий. Они обсудят тренды и векторы развития финансовых технологий в разных сегментах финансового рынка.

Финансы Mail являются официальным партнером Финополиса-2025.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

