СФ расширил перечень оснований для увольнения иностранного работника

В настоящее время основанием для увольнения признается необходимость приведения численности работников в соответствие с ограничениями, установленными федеральными законами, указами президента РФ или постановлениями правительства РФ. При этом ограничения, установленные на уровне субъектов РФ, не включены в указанный перечень и, следовательно, не могут служить самостоятельным основанием для увольнения, сказано в пояснительной записке.