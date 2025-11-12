СФ расширил перечень оснований для увольнения иностранного работника

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который расширяет перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранным работником.
Согласно нововведениям, внесенным в Трудовой кодекс РФ, дополняется перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранным гражданином случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение нормативных правовых актов субъекта РФ, принятых в соответствии с федеральным законодательством.
В настоящее время основанием для увольнения признается необходимость приведения численности работников в соответствие с ограничениями, установленными федеральными законами, указами президента РФ или постановлениями правительства РФ. При этом ограничения, установленные на уровне субъектов РФ, не включены в указанный перечень и, следовательно, не могут служить самостоятельным основанием для увольнения, сказано в пояснительной записке.