СФ одобрил закон об ограничениях на списание средств за онлайн-подписки

В редакции первого чтения документа предусматривалось, что информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать данные о сроке действия абонентского договора, размере периодического платежа, порядке его определения, сроке уплаты очередного платежа, странице сайта в интернете, где указаны условия отказа от договора. Ко второму чтению законопроекта профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле решил убрать эти нормы.