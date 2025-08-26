Сезонная скидка: почему дефляция в России никак не прекратится

В России наблюдается дефляция на протяжении уже пяти недель подряд. В этот раз снижение цен составило 0,05%. Ситуация для конца лета в целом обычная, но продолжительность падения потребительских цен в этот раз у экспертов вызывает удивление, хотя и рекордной пока не является — тем более что это происходит на фоне роста инфляционных ожиданий. Тем не менее говорить о «заякоренной» дефляции пока явно рано, и процесс, скорее всего, развернется. О том, насколько могут еще упасть цены и почему это происходит, — в материале «Известий».
Сила в овощах
Августовская или сентябрьская дефляция — норма в России. Урожай снижает цены на плодоовощную продукцию, а также тянет за собой и другое продовольствие. В прошлом периоды, когда недельного снижения цен не фиксировалось, были редкостью. Обычно дефляционные процессы идут на протяжении месяца. В этот раз цены падают уже пять недель. Это много, но пока далеко от рекорда 2011 года, когда дефляция фиксировалась на протяжении сразу трех месяцев подряд.
По итогам недели с 12 по 18 августа цены в России упали в среднем на 0,05%. Ожидаемо сильнее всего подешевели овощи, в частности картофель и помидоры. Практически всё продовольствие упало в цене, тогда как в ценах на непродовольственные товары было замечено «боковое» движение: что-то дорожало, что-то дешевело. Подобная ситуация наблюдалась и в сфере услуг. То есть даже за вычетом фруктов и овощей рост цен был очень скромным, практически в пределах статистической погрешности.
Всё это намекает на то, что дефляция в этом году может и задержаться, поскольку ее движущими силами являются не только сезонные факторы, но и общее замедление роста цен под давлением монетарной политики Банка России. Напомним, реальная ключевая ставка (номинальная ставка минус инфляция) сейчас у нас находится в районе 9%. Это огромная цифра, одна из самых высоких в мире. Такой разрыв сильно давит на экономику, провоцируя снижение потребительской и кредитной активности и сжимая спрос.
Ожидания не имеют значения
Интересно однако, что инфляционные ожидания на фоне снижения цен подросли — с 13 до 13,5%. Многие аналитики считают, что именно ожидания определяют долгосрочные тренды инфляции. Впрочем, есть предположения, что решающую роль в этих цифрах играют рост тарифов ЖКХ и удорожание бензина. Впрочем, эти факторы во многом уже «отыграны».
По словам заведующего лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгения Горюнова, инфляционные ожидания в принципе не очень информативный показатель.
— Они в большей степени отражает текущую динамику цен — люди просто экстраполируют в будущее то, что видят сегодня. Они думают, что если цены сейчас растут, то, значит, и в будущем будут расти. В июле повысили тарифы на коммунальные услуги, и это заметили все. Рост инфляционных ожиданий — эхо повышения тарифов, и не более того, — полагает эксперт.
Что касается дефляционного тренда, то о нем нужно говорить с осторожностью. Для России долгая дефляция — крайне нетипичное явление. Поэтому вопрос в основном состоит в том, как долго этот процесс будет держаться.
— С начала августа индекс потребительских цен снизился на 0,19%, — объясняет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. — То есть по итогам августа мы, скорее всего, увидим дефляцию в размере 0,2−0,3%. Сезонное снижение цен может захватить и часть сентября, но с осени инфляция вновь вернется к положительным месячным темпам.
По ее словам, в целом в основе замедления инфляции с начала года — охлаждение спроса вследствие жесткой ДКП Банка России, а также сильное укрепление рубля, что во многом также является эффектом политики высоких процентных ставок.
— С июня ЦБ начал снижение ключевой ставки, но всё же в реальном выражении с учетом замедлившейся инфляции она остается очень высокой. Экономическая активность замедляется — о чем, в частности, говорит предварительная оценка Росстата о росте ВВП во II квартале 2025 года на 1,1%, что заметно ниже июльской оценки Банка России (1,8%), и ослабление спроса способствует более активному замедлению инфляции, — заключила Ольга Беленькая.
По словам Евгения Горюнова, дефляционного тренда в действительности нет и дело строго в сезонности.
— Уже ранней осенью этот процесс развернется в привычную сторону — в сторону повышения цен. Чтобы оценивать ценовые тенденции, нужно смотреть на показатель инфляции, очищенный от сезонного фактора. Так вот, если сделать поправку на сезонность, то окажется, что у нас темпы инфляции составляют около 3−4%, что совсем не похоже на дефляцию, — указывает он.
Как отметила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева, во многом дезинфляционный тренд формирует более ярко выраженное, чем обычно, снижение цен на плодоовощную продукцию, при этом в части услуг картина по-прежнему остается нестабильной.
— С учетом недостаточной ясности в устойчивости формирования дезинфляционного процесса инфляционные ожидания растут, поскольку сохраняются проинфляционные риски, связанные с бюджетом, стабильностью рубля, рынком труда и так далее. Более понятной картина по инфляции станет осенью. В целом мы не ждем сохранения дезинфляционного тренда, который наблюдается сейчас, в перспективе осени, — отмечает эксперт.
Слабости нет
Говорить о слабости экономики преждевременно, считает Наталия Пырьева.
— Экономика охлаждается, и на данный момент индикатор не опускался в зону отрицательных значений, хотя мы и не исключаем того, что на месячной основе ВВП может снижаться, но и это также не будет выступать признаком экономического бедствия, — указывает она.
В свою очередь, Евгений Горюнов не считает, что нынешнее состояние дел в экономике в принципе можно назвать слабостью.
— Уровень спроса слабым не назовешь, безработица низкая, загрузка производственных мощностей высокая. Растет объем выданных кредитов. Темпы роста выпуска продолжают замедляться, и есть некоторые опасения по поводу состояния бюджетного дефицита по итогам года, но я бы не стал это называть состоянием крайней слабости, — заключает эксперт.
Общий же эффект в отношении инфляции будет зависеть в том числе и от внешних факторов, отмечает Ольга Беленькая.
— Дезинфляционный эффект от укрепления курса рубля с начала года заканчивается, и ожидаемый разворот к ослаблению валюты до конца года может привести к более высоким значениям текущей инфляции, прежде всего в непродовольственных товарах. Кроме того, риски связаны с геополитическими факторами, хотя в последнее время здесь появились определенные обнадеживающие сдвиги в отношении возможности урегулирования украинского кризиса, — заключила собеседница «Известий».