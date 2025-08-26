Сезонная скидка: почему дефляция в России никак не прекратится

В России наблюдается дефляция на протяжении уже пяти недель подряд. В этот раз снижение цен составило 0,05%. Ситуация для конца лета в целом обычная, но продолжительность падения потребительских цен в этот раз у экспертов вызывает удивление, хотя и рекордной пока не является — тем более что это происходит на фоне роста инфляционных ожиданий. Тем не менее говорить о «заякоренной» дефляции пока явно рано, и процесс, скорее всего, развернется. О том, насколько могут еще упасть цены и почему это происходит, — в материале «Известий».