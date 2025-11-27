Серебро неожиданно опережает золото в рейтинге драгметаллов

Серебро остается ключевым активом на рынке драгоценных металлов, демонстрируя высокую доходность и востребованность на фоне дефицита предложения и роста спроса, особенно из-за бурного развития возобновляемых источников энергии. Спотовые цены на серебро с октября 2025 года выросли на 163% с минимума $20,67 за унцию до рекордных $54,38, затем скорректировались до $51,33 за унцию. Для сравнения, золото за тот же период увеличилось на 142%, достигнув $4381,21, после чего снизилось до $4163,51 за унцию.