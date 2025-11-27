Ричмонд
Серебро неожиданно опережает золото в рейтинге драгметаллов

С октября 2023 года спотовые цены на серебро увеличились на 163%, поднявшись с 20,67 до рекордных 54,38 долларов 13 ноября, после чего откатились на 5,6% и составили 51,33 доллара. Стоимость золота за тот же период выросла на 142%, достигнув максимума в 4381,21 доллара, однако затем скорректировалась на 5% до уровня 4163,51 доллара. Об этом пишет Thomson Reuters.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Серебро остается ключевым активом на рынке драгоценных металлов, демонстрируя высокую доходность и востребованность на фоне дефицита предложения и роста спроса, особенно из-за бурного развития возобновляемых источников энергии. Спотовые цены на серебро с октября 2025 года выросли на 163% с минимума $20,67 за унцию до рекордных $54,38, затем скорректировались до $51,33 за унцию. Для сравнения, золото за тот же период увеличилось на 142%, достигнув $4381,21, после чего снизилось до $4163,51 за унцию.

С октября 2008 года серебро подорожало на 431%, надолго опережая золото — оно прибавило лишь 168%. Однако внимание инвесторов и СМИ чаще привлекает именно золото, воспринимающееся как основной инструмент сбережения.

Поддержку серебру оказало ужесточение денежно-кредитной политики и политические изменения в США, усилившие интерес к драгоценным металлам и росту цен на ETF, слитки и монеты. Недостатком серебра остается высокая стоимость хранения, что делает его менее привлекательным для долгосрочного инвестирования по сравнению с золотом.

Ключевым драйвером роста рынка серебра выступает промышленный спрос: в 2024 году он достиг 689,1 млн унций (с 644 млн годом ранее), включая 243,7 млн унций для производства солнечных панелей, что на 158% выше показателя 2020 года. Установка новых солнечных мощностей в 2024 году достигла 600 ГВт, к 2030 году ожидается рост до 1000 ГВт. Это спровоцирует увеличение спроса на серебро до 150 млн унций в год к 2030 году. Физический спрос ожидается на уровне 1,169 млрд унций.

Объем дефицита серебра достигнет 501,4 млн унций в 2024 году, значительно превзойдя показатель 2023 года (19,4 млн). При этом большая часть серебра добывается как побочный продукт при производстве других металлов, и расширение предложения требует значительных временных и инвестиционных затрат. Прогнозы указывают на сокращение мирового производства серебра с 944 млн унций в 2024 году до 901 млн к 2030 году.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

