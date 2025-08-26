Сенатор раскрыла, за сколько можно купить пенсионный балл

«В 2025 году минимум можно купить 0,976 пенсионных балла за 59 241,6 рубля. При этом, стоимость одного балла составляет 60 698,36 рубля. В течение года можно приобрести не более 7,808 балла общей стоимостью 473 932,8 рубля», — подчеркнула она в беседе с РИА Новости.
Как отметила сенатор, возможность докупить трудовой стаж ограничена. Так, в этом году можно восполнить не более 7,5 года, каждый из которых обойдется будущему пенсионеру в 59 241,6 рубля.
Наталья Косихина добавила, что, если человек никогда не работал официально, он не сможет оформить страховую пенсию.
«Однако государство, несомненно, выплатит социальную пенсию, но на пять лет позже. В 2028 году женщины смогут претендовать на такие выплаты с 65 лет, а мужчины — с 70 лет», — заключила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».